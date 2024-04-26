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Черговий скандал з договірним матчем в Україні — в УАФ почали перевірку

26 квітня 2024 22:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Черговий скандал з договірним матчем в Україні — в УАФ почали перевірку
Металіст – Кремінь. Фото: Металіст
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Одразу після зміни керівництва комітету етики та чесної гри стало відомо, про новий скандал. Поєдинок шостого туру Першої ліги у Групі вильоту між командами "Металіст" та "Кремень", який завершився перемогою харків’ян 2:1, міг бути договірним. 

Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, передає Новини.LIVE. 

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"Головою Комітету з етики та чесної гри УАФ Андрієм Давиденком розпочато перевірку за фактом можливого впливу (маніпулювання) на результат офіційного спортивного змагання.

Ідеться про матч 6-го туру Першої ліги ПФЛ сезону-2023/2024 (група вибування) між командами ФК "Металіст" та ФК "Кремінь", що розпочався 26 квітня о 12:30 на стадіоні "Авангард" у м. Ужгород. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь команди "Металіст". Наразі відбувається збір необхідних даних, результати перевірки буде повідомлено після ії закінчення", — йдеться на офіційному сайті УАФ.

Давиденко замінив Баранку

Додамо, що виконавчий комітет Української асоціації футболу на своєму засіданні 26 квітня ухвалив рішення щодо припинення повноважень усього складу Комітету з етики та чесної гри УАФ, який очолював Франческо Баранка.

Новим головою Комітету з етики та чесної гри УАФ було призначено Андрія Давиденка, якому було доручено підготувати та надати президенту УАФ пропозиції щодо кількісного та персонального складу, повноважень, обов’язків та функцій комітету.

Нагадаємо, що Андрій Давиденко очолює Службу внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ. 38-річний фахівець багато років працював у правоохоронних органах та має досвід співпраці з УАФ у питаннях боротьби з впливом на результати футбольних матчів.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

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скандал
УАФ
ФК Металіст
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