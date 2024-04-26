Очередной скандал с договорным матчем в Украине — в УАФ начали проверку

Металлист – Кремень. Фото: Металлист

Сразу после смены руководства комитета этики и честной игры стало известно о новом скандале. Поединок шестого тура Первой лиги в Группе вылета между командами "Металлист" и "Кремень", завершившийся победой харьковчан 2:1, мог быть договорным.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает Новини.LIVE.

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"Председателем Комитета по этике и честной игре УАФ Андреем Давыденко начата проверка по факту возможного влияния (манипулирования) на результат официального спортивного соревнования.

Речь идет о матче 6-го тура Первой лиги ПФЛ сезона-2023/2024 (группа выбывания) между командами ФК "Металлист" и ФК "Кремень", который начался 26 апреля в 12:30 на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды "Металлист". Сейчас происходит сбор необходимых данных, результаты проверки будут сообщены после ее окончания", — говорится на официальном сайте УАФ.

Давиденко заменил Баранку

Добавим, что исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании 26 апреля принял решение о прекращении полномочий всего состава Комитета по этике и честной игре УАФ, возглавляемого Франческо Баранко.

Новым председателем Комитета по этике и честной игре УАФ был назначен Андрей Давиденко, которому было поручено подготовить и предоставить президенту УАФ предложения по количественному и персональному составу, полномочиям, обязанностям и функциям комитета.

Напомним, что Андрей Давыденко возглавляет Службу внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. 38-летний специалист много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ по вопросам борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей.

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