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Чорноморець ледве в не втратив перемогу над Олександрією, Колос та Металіст 1925 зіграли внічию

7 квітня 2024 22:16
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Чорноморець ледве в не втратив перемогу над Олександрією, Колос та Металіст 1925 зіграли внічию
Ілля Путря. Фото: Чорноморець
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У неділю в УПЛ зіграли три поєдинки. "Шахтар" переміг "Рух" з рахунком 3:1, "Чорноморець" вів в рахунку 3:0, але пропустив двічі, а "Колос" та "Металіст 1925" розійшлись миром.

Подробиці матчів в Одесі та Ковалівці — в матеріалі Новини.LIVE.

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Одесити були близькі до другого разгрому "Олександрії" в цьому сезоні. Вони швидко відкрили, коли Брагару отримав передачу від Васильєва з глибини, після чого обіграв захисника, але пробив точно в Шевченка, проте з відскоком упорався Бойчук.

Потім було ще й вилучення у гостей. Капмуш на правому фланзі оборони пропустив повз себе Штогріна до штрафного, після чого відвертим поштовхом у спину відправив суперника на газон. Спочатку це було попередження та пенальті, але згодом VAR змінив рішення головного арбітра взагалі на червону.

Путря ударом у правий нижній кут реалізував покарання, а далі ще простріл Зігі з правого флангу штрафного зберіг у межах поля на дальній стійці Штогрін, а Єрмаков добив. Один гол гості встигли відіграти до перерви. Брагару привіз передачею з лівого флангу оборони момент для Шулянського, а той хоч один м’яч, але відіграв до перерви.

Після перерви ще один гол відіграв Бєляєв. Але щоправда моментів з яких підопічні Ротаня могли б вирвати нічию в меншості, вони майже не створили.

"Колос" та "Металіст 1925" забили по разу

"Колос" вийшов вперед у середині першого тайму. Оріховський виконав подачу з лівого флангу точно на голову Рангелу до центру штрафного, а той поцілив у ближній кут. 

Гості зуміли відігратись після перерви. Один з багатьох дальніх ударів Борячука накрити не вдалось та під час розіграшу кутового з лівого флангу дали тому пробити з передачі Юрченка під поперечину. 

Далі моменти на ворота Фесюна посипались із великою інтенсивністю, і зрештою навіть Імереков міг забити черговий м’яч із другого поверху в цьому сезоні, але поцілив у поперечину. Були моменти й у господарів, але справа так і завершилась нічиєю.

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Чорноморець
Колос
УПЛ
Олександрія
ФК Металіст 1925

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