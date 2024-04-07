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Черноморец едва не потерял победу над Александрией, Колос и Металлист 1925 сыграли вничью

7 апреля 2024 22:16
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Черноморец едва не потерял победу над Александрией, Колос и Металлист 1925 сыграли вничью
Илья Путря. Фото: Черноморец
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В воскресенье в УПЛ сыграли три поединка. "Шахтер" победил "Рух" со счетом 3:1, "Черноморец" вел в счете 3:0, но пропустил дважды, а "Колос" и "Металлист 1925" разошлись миром.

Подробности матчей в Одессе и Ковалевке — в материале Новини.LIVE.

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Одесситы были близки ко второму разгрому "Александрии" в этом сезоне. Они быстро открыли, когда Брагару получил передачу от Васильева из глубины, после чего обыграл защитника, но пробил точно у Шевченко, однако с отскоком справился Бойчук.

Потом было еще и удаление у гостей. Капмуш на правом фланге обороны пропустил мимо себя Штогрина в штрафную, после чего откровенным толчком в спину отправил соперника на газон. Сначала это было предупреждение и пенальти, но позже VAR сменил решение главного арбитра вообще на красную.

Путря ударом в правый нижний угол реализовал наказание, а дальше еще прострел Зиги с правого фланга штрафного сохранил в пределах поля на дальней стойке Штогрин, а Ермаков добил. Один гол гости успели отыграть до перерыва. Брагару привез передачей с левого фланга обороны момент для Шулянского, а тот хоть один мяч, но отыграл до перерыва.

После перерыва еще один гол отыграл Беляев. Но правда моментов, из которых подопечные Ротаня могли бы вырвать ничью в меньшинстве, они почти не создали.

"Колос" и "Металлист 1925" забили по разу

"Колос" вышел вперед в середине первого тайма. Ореховский выполнил подачу с левого фланга точно на голову Рангелу в центр штрафной, а тот попал в ближний угол.

Гости сумели отыграться после перерыва. Один из многих дальних ударов Борячука накрыть не удалось и во время розыгрыша углового с левого фланга дали пробить с передачи Юрченко под перекладину.

Дальше моменты на ворота Фесюна посыпались с большой интенсивностью, и наконец Имереков мог забить очередной мяч со второго этажа в этом сезоне, но попал в перекладину. Были моменты и у хозяев, но дело так и завершилось ничьей.

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Черноморец
Колос
УПЛ
Александрия
ФК Металлист 1925

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