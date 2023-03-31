Тенісистів з росії та білорусі в цьому році допустять до Вімблдону

Офіційну заяву опублікував Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету

Тенісистів з рф та білорусі цього року допустять до участі в престижному турнірі Вімблдону. При цьому організатори продовжують засуджувати агресію країни-терористки росії. Спортсменів будуть допускати в нейтральному статусі, і за певних умов.

Про це заявив голова Британської асоціації лаун-тенісу, яка є організатором турніру, Іен Х'юїтт.

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"Ми продовжуємо повністю засуджувати незаконне вторгнення Росії, а наша щира підтримка залишається з народом України. Це рішення було вкрай важким, не ухвалювалося легковажно або без особливої уваги до тих, на кого вплине", – заявив Х'юїтт.

За його словами, білоруські та російські тенісисти зможуть зіграти на Вімблдоні-2023 за умови відмови від державного фінансування. Також їм буде заборонено висловлювати підтримку війни.

Нагадаємо, у 2022 році Всеанглійський тенісний клуб та Асоціація тенісу (LTA) заборонили російським та білоруським гравцям брати участь на трав'яних турнірах у Великій Британії.

Це рішення спричинило скасування нарахування очок у світові рейтинги за виступ на Вімблдоні, а також штрафи від ATP та WTA по 1 млн. доларів. У лютому у ЗМІ з'явилася інформація, що у разі повторної заборони Великобританія втратила б право проводити міжнародні тенісні турніри.

AELTC statement regarding player entries for The Championships 2023 ⬇️ — Wimbledon (@Wimbledon) March 31, 2023

"Від імені Всеанглійського клубу та Комітету з управління Чемпіонатом ми хотіли б надати оновлену інформацію щодо заявок на участь у цьогорічному Чемпіонаті. Зараз ми маємо намір прийняти заявки від російських і білоруських гравців за умови, що вони виступатимуть як "нейтральні" спортсмени і дотримуватимуться відповідних умов.

Ці умови заборонятимуть вираження підтримки вторгнення росії в Україну в різних формах та заборонятимуть участь гравців, які отримують фінансування від російських та/або білоруських держав (включаючи спонсорство від компаній, які керуються або контролюються цими державами) у зв'язку з їх участю у Чемпіонаті”, – написали організатори.

Єн Х'юїтт, голова Всеанглійського клубу, додав до цієї заяви свій коментар:

"Ми вважаємо, що, враховуючи всі чинники, це найбільш сприятливі умови для проведення цьогорічного Чемпіонату. Ми вдячні уряду за підтримку, надану нам та нашим колегам, зацікавленим у тенісі, у цьому складному питанні та узгодженні умов, які ми вважаємо здійсненними.

Якщо обставини суттєво зміняться в період до початку Чемпіонату, ми розглянемо та вживемо відповідних заходів", – додав він.

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