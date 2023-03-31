Теннисистов из России и Белоруссии в этом году допустят в Уимблдон

Официальное заявление опубликовал Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета

Теннисистов из россии и беларуси в этом году допустят к участию в престижном турнире Уимблдона. При этом организаторы продолжают осуждать агрессию страны-террористки россии. Спортсменов будут допускать в нейтральном статусе и при определенных условиях.

Об этом заявил глава Британской ассоциации лаун-тенниса, являющейся организатором турнира, Иэн Хьюитт.

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"Мы продолжаем полностью осуждать незаконное вторжение россии, а наша искренняя поддержка остается с народом Украины. Это решение было крайне тяжелым, не принималось легкомысленно или без особого внимания к тем, на кого повлияет", – заявил Хьюитт.

По его словам, белорусские и российские теннисисты смогут сыграть на Уимблдоне-2023 при условии отказа от государственного финансирования. Также им будет запрещено выражать поддержку войны.

Напомним, в 2022 году Всеанглийский теннисный клуб и Ассоциация тенниса (LTA) запретили российским и белорусским игрокам участвовать на травяных турнирах в Великобритании.

Это решение привело к отмене начисления очков в мировые рейтинги за выступление на Уимблдоне, а также штрафы от ATP и WTA по 1 млн. долларов. В феврале в СМИ появилась информация, что в случае повторного запрета Великобритания потеряла право проводить международные теннисные турниры.

AELTC statement regarding player entries for The Championships 2023 ⬇️ — Wimbledon (@Wimbledon) 31 марта 2023

"От имени Всеанглийского клуба и Комитета по управлению Чемпионатом мы хотели бы предоставить обновленную информацию относительно заявок на участие в Чемпионате этого года. Сейчас мы намерены принять заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они будут выступать как "нейтральные" спортсмены и соблюдать соответствующие условия.

Эти условия будут запрещать выражение поддержки вторжения России в Украину в различных формах и запрещать участие игроков, получающих финансирование от российских и/или белорусских государств (включая спонсорство от управляемых или контролируемых этими государствами компаний) в связи с их участием в Чемпионате", – написали организаторы.

Иен Хьюитт, глава Всеанглийского клуба, добавил к этому заявлению свой комментарий:

"Мы считаем, что, учитывая все факторы, это наиболее благоприятные условия для проведения Чемпионата этого года. Мы благодарны правительству за поддержку, оказанную нам и нашим коллегам, заинтересованным в теннисе, в этом сложном вопросе и согласовании условий, которые мы считаем выполнимыми".

Если обстоятельства существенно изменятся в период до начала Чемпионата, мы рассмотрим и примем соответствующие меры", – добавил он.

Without our Groundstaff, есть не #Wimbledon 🌱



Отступ от более чем общественных менеджмента @thegma_ как часть #GroundsWeek 2023 pic.twitter.com/bL5l2MW1Hz — Wimbledon (@Wimbledon) March 20, 2023

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