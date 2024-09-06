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Даниліна принесла Україні важливу медаль на Паралімпіаді у Парижі

6 вересня 2024 13:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Людмила Даниліна принесла Україні важливу медаль на Паралімпіаді-2024
Людмила Даниліна (праворуч), Барбара Заєць-Беганівська та Антонія да Сілва Баррос. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
Валерій Ковалевич - Редактор

Людмила Даниліна підтвердила статус однієї з найтитулованіших спортсменок на Паралімпіаді в Парижі. Українка стала володаркою срібної медалі у складній дисципліні.

Даниліна боролася за перемогу у легкій атлетиці, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Людмила Даниліна
Спортсменки на подіумі. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Досягнення Даниліної

Спортсменка фінішувала із результатом о 4.28.40 хвилини. Це найкращий результат у кар'єрі 38-річної спортсменки. Вона від початку забігу була в трійці лідерів і боролася за "золото", але не зуміла обігнати суперницю з Польщі.

Паралімпіада-2024. Жінки. Легка атлетика. 1500 м. Клас T20.

  1. Барбара Заєць-Беганівська (Польща) — 4.26.06
  2. Людмила Даниліна (Україна) — 4.28.40
  3. Антонія і Сілва Баррос (Бразилія) — 4.29.40.

Ця нагорода стала третьою у кар'єрі української спортсменки. Вона завойовувала "бронзу" у Ріо-де-Жанейро-2016 та "срібло" у Токіо-2020.

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спорт Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України Легка атлетика біг Париж-2024 Людмила Даниліна

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