Людмила Данилина принесла Украине важную медаль на Паралимпиаде-2024

Данилина принесла Украине важную медаль на Паралимпиаде в Париже
Людмила Данилина подтвердила статус одной из самых титулованных спортсменок на Паралимпиаде в Париже. Украинка стала обладательницей серебряной медали в сложной дисциплине.
Данилина сражалась за победу в легкой атлетике, сообщает портал Новини.LIVE.
В Париже продолжаются паралимпийские турниры. В пятницу, 6 сентября, состоялся финал в забеге на 1500 метров среди женщин. Представительница Украины сумела завоевать "серебро", отстав от победительницы на две секунды.
Достижение Данилиной
Спортсменка финишировала с результатом в 4.28.40 минуты. Это лучший результат в карьере 38-летней спортсменки. Она с самого начала забега была в тройке лидеров и боролась за "золото", но не сумела обогнать соперницу из Польши.
Паралимпиада-2024. Женщины. Легкая атлетика. 1500 м. Класс T20.
- Барбара Заяц-Бегановская (Польша) — 4.26.06
- Людмила Данилина (Украина) — 4.28.40
- Антония да Силва Баррос (Бразилия) — 4.29.40.
Эта награда стала третьей в карьере украинской спортсменки. Она завоевывала "бронзу" в Рио-де-Жанейро-2016 и "серебро" в Токио-2020.
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