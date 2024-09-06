Людмила Данилина принесла Украине важную медаль на Паралимпиаде-2024

Людмила Данилина (справа), Барбара Заяц-Бегановская и Антония да Силва Баррос. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Людмила Данилина подтвердила статус одной из самых титулованных спортсменок на Паралимпиаде в Париже. Украинка стала обладательницей серебряной медали в сложной дисциплине.

Данилина сражалась за победу в легкой атлетике, сообщает портал Новини.LIVE.

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В Париже продолжаются паралимпийские турниры. В пятницу, 6 сентября, состоялся финал в забеге на 1500 метров среди женщин. Представительница Украины сумела завоевать "серебро", отстав от победительницы на две секунды.

Спортсменки на подиуме. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Достижение Данилиной

Спортсменка финишировала с результатом в 4.28.40 минуты. Это лучший результат в карьере 38-летней спортсменки. Она с самого начала забега была в тройке лидеров и боролась за "золото", но не сумела обогнать соперницу из Польши.

Паралимпиада-2024. Женщины. Легкая атлетика. 1500 м. Класс T20.

Барбара Заяц-Бегановская (Польша) — 4.26.06 Людмила Данилина (Украина) — 4.28.40 Антония да Силва Баррос (Бразилия) — 4.29.40.

Эта награда стала третьей в карьере украинской спортсменки. Она завоевывала "бронзу" в Рио-де-Жанейро-2016 и "серебро" в Токио-2020.

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