Де Брюйне вперше із серпня вийшов на поле

Де Брюйне перед виходом на заміну. Фото: twitter.com/DxBruyneSZN

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії "Манчестер Сіті" зіграв із "Хаддерсфілдом". Фаворитам удалося впевнено перемогти.

Центральною подією стала не перемога, а повернення зірки "Манчестер Сіті" Кевіна де Брюйне, повідомив портал Новини.LIVE.

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🔵🔙 Kevin de Bruyne, back on the pitch… and then 17 minutes, assist.



He's back. 🇧🇪 pic.twitter.com/JoWwOYanGA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2024

Де Брюйне повернувся і одразу зробив асист

Відсутній із серпня через травму підколінного сухожилля Де Брюйне з'явився на полі на 57-й хвилині і символічно отримав капітанську пов'язку.

На 74-й хвилині де Брюйне віддав гольову передачу на Жеремі Доку.

Асист став для Де Брюйне 30-м із початку минулого сезону. Це найкращий результат у топових чемпіонатах. Найближчий переслідувач Мохамед Салах відстає на шість передач.

У поточному сезоні Де Брюйне зіграв лише у трьох матчах і зробив трьох асистів.

"Манчестер Сіті" — "Хаддерсфілд" — 5:0

Голи: Фоден, 33, Альварес, 37, Джексон, 58 (авт.), Фоден, 65, Доку, 74.

"Манчестер Сіті": Ортега, Аканджі (Матеуш Нунеш, 18), Рубен Діаш, Гвардіол, Льюїс, Серхіо Гомес, Ковачич (Врайт, 75), Гриліш (Доку, 57), Фоден (Хемілтон, 76), Бобб, Альварес де Брюйне, 57).

"Хаддерсфілд": Ніколс, Спенсер, Ліс, Гелік, Едмондс-Грін, Джексон, Уайлз (Йорпенда, 88), Рудоні, Томас, Матос (Радулович, 61), Корома (Діарра, 81).

Попередження: Матос, 13, Спенсер, 90.

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