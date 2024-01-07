Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Де Брюйне вперше із серпня вийшов на поле arrow

Де Брюйне вперше із серпня вийшов на поле

7 січня 2024 19:52
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Де Брюйне вперше із серпня вийшов на поле
Де Брюйне перед виходом на заміну. Фото: twitter.com/DxBruyneSZN
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії "Манчестер Сіті" зіграв із "Хаддерсфілдом". Фаворитам удалося впевнено перемогти.

Центральною подією стала не перемога, а повернення зірки "Манчестер Сіті" Кевіна де Брюйне, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Де Брюйне повернувся і одразу зробив асист

Відсутній із серпня через травму підколінного сухожилля Де Брюйне з'явився на полі на 57-й хвилині і символічно отримав капітанську пов'язку.

На 74-й хвилині де Брюйне віддав гольову передачу на Жеремі Доку.

Асист став для Де Брюйне 30-м із початку минулого сезону. Це найкращий результат у топових чемпіонатах. Найближчий переслідувач Мохамед Салах відстає на шість передач.

У поточному сезоні Де Брюйне зіграв лише у трьох матчах і зробив трьох асистів.

"Манчестер Сіті" — "Хаддерсфілд" — 5:0

Голи: Фоден, 33, Альварес, 37, Джексон, 58 (авт.), Фоден, 65, Доку, 74.

"Манчестер Сіті": Ортега, Аканджі (Матеуш Нунеш, 18), Рубен Діаш, Гвардіол, Льюїс, Серхіо Гомес, Ковачич (Врайт, 75), Гриліш (Доку, 57), Фоден (Хемілтон, 76), Бобб, Альварес де Брюйне, 57).

"Хаддерсфілд": Ніколс, Спенсер, Ліс, Гелік, Едмондс-Грін, Джексон, Уайлз (Йорпенда, 88), Рудоні, Томас, Матос (Радулович, 61), Корома (Діарра, 81).

Попередження: Матос, 13, Спенсер, 90.

Нагадаємо, Футболіст "Шахтаря" перейде до чемпіонату Іспанії — донеччани не отримають жодної копійки.

"Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

Житомирське "Полісся" несподівано провело важливу заміну у керівництві клубу.

Кіліан Мбаппе вирішив продовжити кар'єру в Англії.

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі