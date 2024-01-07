Де Брюйне впервые с августа вышел на поле

Де Брюйне перед выходом на замену. Фото: twitter.com/DxBruyneSZN

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграл с "Хаддерсфилдом". Фаворитам удалось уверенно победить.

Центральным событием стала не победа, а возвращение звезды "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне, сообщил портал Новини.LIVE.

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🔵🔙 Kevin de Bruyne, back on the pitch… and then 17 minutes, assist.



He’s back. 🇧🇪pic.twitter.com/JoWwOYanGA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2024

Де Брюйне вернулся и сразу сделал ассист

Отсутствующий с августа из-за травмы подколенного сухожилия Де Брюйне появился на поле на 57-й минуте и символически получил капитанскую повязку.

На 74-й минуте де Брюйне отдал голевую передачу на Жереми Доку.

Ассист стал для Де Брюйне 30-м с начала прошлого сезона. Это лучший результат в топовых чемпионатах. Ближайший преследователь Мохамед Салах отстает на шесть передач.

В текущем сезоне Де Брюйне сыграл всего в трех матчах и сделал три ассиста.

"Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд" — 5:0

Голы: Фоден, 33, Альварес, 37, Джексон, 58 (авт.), Фоден, 65, Доку, 74.

"Манчестер Сити": Ортега, Аканджи (Матеуш Нунеш, 18), Рубен Диаш, Гвардиол, Льюис, Серхио Гомес, Ковачич (Врайт, 75), Грилиш (Доку, 57), Фоден (Хэмилтон, 76), Бобб, Альварес (де Брюйне, 57).

"Хаддерсфилд": Николс, Спенсер, Лис, Гелик, Эдмондс-Грин, Джексон, Уайлз (Иорпенда, 88), Рудони, Томас, Матос (Радулович, 61), Корома (Диарра, 81).

Предупреждения: Матос, 13, Спенсер, 90.

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