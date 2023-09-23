Де Хеа близький до завершення кар’єри, якщо не буде гарної пропозиції

Давид Де Хеа з донькою. Фото: Twitter/David De Hea

Відомий іспанський воротар Давид Де Хеа може прийняти рішення про завершення професійної кар'єри, якщо не отримає запрошення до одного з провідних клубів Європи. Пропозиції із Саудівської Аравії його не цікавлять.

Про це повідомляє The Guardian, передають Новини.LIVE.

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Давіду Де Хеа в листопаді виповниться 33 роки. Багато хто вважає, що для воротаря це не вік. Але він хоче продовжувати виступи на найвищому рівні в топ-клубі, який ставить перед собою високі цілі та готовий боротися за трофеї. Інакше краще дивитися футбол по телевізору.

Англійські журналісти запевняють, що Де Хеа не цікавлять гроші. Він уже відмовивим кільком клубам з Саудовської Аравії, які пропонували чималі контракти.

Онана змушує згадувати іспанця

На початку липня 32-річний іспанець попрощався з "Манчестер Юнайтед", за який провів 12 сезонів. Йому на заміну МЮ придбали в "Інтері" камерунця Андре Онана, але після поразки "Баварії" не виключено, що Тен Хаг захоче спробувати повернути Де Хеа на Олд Трафорд.

З МЮ Давід став переможцем АПЛ, Ліги Європи, Кубка Англії. Два рази іспанець став володарем Кубка англійської ліги і тричі виграв Суперкубок Англії.

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