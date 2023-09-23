Де Хеа близок к завершению карьеры, если не будет хорошего предложения

Давид Де Хеа с дочерью. Фото: Twitter/David De Hea

Известный испанский вратарь Давид Де Хеа может принять решение о завершении профессиональной карьеры, если не получит приглашение в один из ведущих клубов Европы. Предложения из Саудовской Аравии его не интересуют.

Об этом сообщает The Guardian , передают Новини.LIVE.

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Давиду Де Хеа в ноябре исполнится 33 года. Многие считают, что для вратаря это не возраст. Но он хочет продолжать выступления на самом высоком уровне в топ-клубе, который ставит перед собой высокие цели и готов бороться за трофеи. Иначе лучше смотреть футбол по телевизору.

Английские журналисты уверяют, что Де Хеа не интересуют деньги. Он уже отказал несколько клубов из Саудовской Аравии, которые предлагали немалые контракты.

Онана заставляет вспоминать испанца

В начале июля 32-летний испанец попрощался с "Манчестером Юнайтедом", за который провел 12 сезонов. Ему взамен МЮ приобрели в "Интере" камерунца Андре Онана, но после поражения "Баварии" не исключено, что Тен Хаг захочет попытаться вернуть Де Хеа на Олд Трафорд.

С МЮ Давид стал победителем АПЛ, Лиги Европы, Кубка Англии. Два раза испанец стал обладателем Кубка английской лиги и трижды выиграл Суперкубок Англии.

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