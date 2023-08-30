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Де Ла Хойя саркастично розкритикував бій Усика та Дюбуа

30 серпня 2023 16:43
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Де Ла Хойя саркастично розкритикував бій Усика та Дюбуа
Усик та Дюбуа обмінюються ударами. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий у минулому боксер Оскар Де Ла Хойя поділився думкою про найрезонансніший момент у поєдинку Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Американець примудрився розкритикувати обох спортсменів.

"Золотий хлопчик" вважає удар британця легітимним, повідомляє Fight Hub TV.

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Колишній чемпіон світу у шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя залишився не в захваті від бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Промоутер повідомив, що йому не вистачило "ритму та емоцій". Крім цього, 50-річний спортсмен заявив, що рішення судді зіпсувало поєдинок.

Де Ла Хойя про бій Усика з Дюбуа

У п'ятому раунді британець завдав українцеві удару нижче пояса, після чого Олександр впав на канвас. Рефері зупинив поєдинок і вирішив, що Дюбуа порушив правила. Усіку надали можливість відновити дихання, а потім Олександр за кілька раундів змусив суперника фактично капітулювати.

Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя на рингу. Фото: instagram.com/oscardelahoya/

"Я не вважаю, що Дюбуа в тому епізоді діяв не за правилами. Якщо подивитися повтор, то помітно, що він дійсно вдарив суперника нижче пояса. Ось тільки Усик натягнув шорти мало не на підборіддя. Тож ні про який заборонений удар не може бути й мови", — заявив Оскар Де Ла Хойя.

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