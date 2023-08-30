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Де Ла Хойя иронично раскритиковал бой Усика и Дюбуа

30 августа 2023 16:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Де Ла Хойя иронично раскритиковал бой Усика и Дюбуа
Усик и Дюбуа обмениваются ударами. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный в прошлом боксер Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о самом резонансном моменте в поединке Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Американец умудрился раскритиковать обоих спортсменов.

"Золотой мальчик" считает удар британца легитимным, сообщает Fight Hub TV

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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя остался не в восторге от боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. Промоутер сообщил, что ему не хватило "ритма и эмоций". Помимо этого 50-летний спортсмен заявил, что решение судьи испортило поединок.

Де Ла Хойя про бой Усика с Дюбуа 

В пятом раунде британец нанес украинцу удар ниже пояса, после чего Александр упал на канвас. Рефери остановил поединок и принял решение, что Дюбуа нарушил правила. Усику предоставили возможность восстановить дыхание, а затем Александр за несколько раундов заставил соперника фактически капитулировать. 

Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя на ринге. Фото: instagram.com/oscardelahoya/

"Я не считаю, что Дюбуа в том эпизоде действовал не по правилам. Если посмотреть повтор, то заметно, что он действительно ударил соперника ниже пояса. Вот только Усик натянул шорты чуть ли не на подбородок. Так что ни о какой запрещенном ударе не может быть и речи", — заявил Оскар Де Ла Хойя. 

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