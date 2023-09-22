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Де Пена та Фернандіньо влаштували шоу у чемпіонаті Бразилії: відео голів

22 вересня 2023 17:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Де Пена та Фернандіньо влаштували шоу у чемпіонаті Бразилії: відео голів
Фернандіньо жонглює м'ячем. Фото: instagram.com/fernandinho/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У матчі 24 туру чемпіонату Бразилії з футболу відбувся поєдинок, який може бути цікавим українським уболівальникам. "Інтернасьонал" вирушив у гості до "Атлетіко Паранаенсе".

У складі цих команд грають колишні футболісти "Динамо" та "Шахтаря", нагадує портал Новини.LIVE.

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У складі "Атлетіко Паранаенсе" грає Фернандіньо, який виступав за "Шахтар" з 2005 до 2013 року. Кольори "Інтернасьонала" захищає уругваєць Карлос Де Пена, який відіграв за "Динамо" три роки з 2019 до 2022 року.

Фернандіньо проти Де Пени

Першим зумів виявити себе колишній хавбек "Манчестер Сіті". На 24-й хвилині Фернандіньо зробив передачу на хід Карвальо, і партнерові по команді залишилося лише потрапити до порожнього кута воріт з близької дистанції, 1:0.

Карлос Де Піна
Карлос Де Пена робить пас. Фото: instagram.com/carlosdepena/

Гості зуміли відновити рівність за дванадцять хвилин. Де Пена завдав свій фірмовий удар лівою ногою з-за меж штрафного майданчика, і рахунок став 1:1. Але на останній хвилині матчу "Атлетіко" вирвав перемогу. Алекс Сантана виграв боротьбу у двох захисників у чужому штрафному майданчику і головою направив м'яч у сітку, 2:1.

Поєдинок затьмарився травмою Віктора Роке, який незабаром приєднається до каталонської "Барселони". 18-річний форвард пошкодив кісточку і відновлюватиметься приблизно три місяці.

За підсумками 24 турів "Атлетіко Паранаенсе" йде на шостому місці у турнірній таблиці та відстає від лідера на 11 балів. У "Інтернасьонала" дванадцята позиція.

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