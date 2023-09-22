Де Пена и Фернандиньо устроили шоу в чемпионате Бразилии: видео голов

Фернандиньо жонглирует мячом. Фото: instagram.com/fernandinho/

В матче 24 тура чемпионата Бразилии по футболу состоялся поединок, который может быть интересен украинским болельщикам. "Интернасьонал" отправился в гости к "Атлетико Паранаэнсе".

В составе этих команд играют бывшие футболисты "Динамо" и "Шахтера", напоминает портал Новини.LIVE.

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В составе "Атлетико Паранаэнсе" играет Фернандиньо, который выступал за "Шахтер" с 2005 по 2013 годы. Цвета "Интернасьонала" защищает уругваец Карлос Де Пена, который отыграл за "Динамо" три года с 2019 по 2022.

Фернандиньо против Де Пены

Первым сумел проявить себя бывший хавбек "Манчестер Сити". На 24-й минуте Фернандиньо сделал передачу на ход Карвальо, и партнеру по команде осталось только попасть в пустой угол ворот с близкой дистанции, 1:0.

Карлос Де Пена делает пас. Фото: instagram.com/carlosdepena/

Гости сумели восстановить равенство через двенадцать минут. Де Пена нанес свой фирменный удар левой ногой из-за пределов штрафной, и счет стал 1:1. Но на последней минуте матча "Атлетико" вырвал победу. Алекс Сантана выиграл борьбу у двух защитников в чужой штрафной и головой направил мяч в сетку, 2:1.

Поединок омрачился травмой Виктора Роке, который в скором времени присоединится к каталонской "Барселоне". 18-летний форвард повредил лодыжку и будет восстанавливаться примерно три месяца.

По итогам 24 туров "Атлетико Паранаэнсе" идет на шестом месте в турнирной таблице и отстает от лидера на 11 баллов. У "Интернасьонала" двенадцатая позиция.

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