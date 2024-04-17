Дембеле розповів, чому святкував гол у ворота Барселони

Усман Дембеле у матчі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Albert Gea

Вінгер "ПСЖ" Усман Дембеле до чвертьфінального протистояння Ліги чемпіонів із "Барселоною" забив лише один гол за французьку команду. Ексгравцеві каталонців вдалося двічі вразити ворота Марка-Андре Тер Штегена.

Дембеле поділився відчуттям після виходу "ПСЖ" до півфіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На рахунку Усмана Дембеле опинилося два голи у ворота "Барселони". Француз відзначився і в Парижі, і в столиці Каталонії, де кожен його торкання освистували вболівальники "синьо-гранатової" команди.

Усман Дембеле забиває гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Враження Дембеле від матчу

Футболіст "ПСЖ" віддав шану своєї колишньої команди та назвав "Барселону" великим клубом. При цьому 26-річний француз заявив, що щасливий у Парижі й мріє досягти великих успіхів у команді Луїса Енріке.

"Свист уболівальників? Це звичайна ситуація. Свистять на багатьох стадіонах. Важливо абстрагуватися і просто робити свою справу. Цього вечора у нас все вийшло. Ми зуміли змінити хід матчу і здобули переконливу перемогу. Тепер мріємо про те, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів", — заявив Дембеле.

Саме Усмана Дембеле визнали "Гравцем матчу" у поєдинку у відповідь 1/4 Ліги чемпіонів.

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