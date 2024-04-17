Дембеле рассказал, почему праздновал гол в ворота Барселоны

Усман Дембеле в матче Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Albert Gea

Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле до четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов с "Барселоной" забил всего один гол за французскую команду. Экс-игроку каталонцев удалось дважды поразить ворота Марка-Андре Тер Штегена.

Дембеле поделился ощущением после выхода "ПСЖ" в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читайте также:

На счету Усмана Дембеле оказалось два гола в ворота "Барселоны". Француз отличился и в Париже, и в столице Каталонии, где каждое его касание освистывали болельщики "сине-гранатовой" команды.

Усман Дембеле забивает гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Впечатления Дембеле от матча

Футболист "ПСЖ" отдал дань уважения своей бывшей команды и назвал "Барселону" великим клубом. При этом 26-летний француз заявил, что счастлив в Париже и мечтает добиться больших успехов в команде Луиса Энрике.

"Свист болельщиков? Это обычная ситуация. Свистят на многих стадионах. Важно абстрагироваться и просто делать свое дело. В этот вечер у нас все получилось. Мы сумели изменить ход матча и добились убедительной победы. Теперь мечтаем о том, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов", — заявил Дембеле.

Именно Усмана Дембеле признали "Игроком матча" в ответном поединке 1/4 Лиги чемпионов.

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба.

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Не только Трубин — "Бенфика" купит еще одного украинского игрока.