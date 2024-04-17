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Дембеле рассказал, почему праздновал гол в ворота Барселоны

17 апреля 2024 11:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дембеле рассказал, почему праздновал гол в ворота Барселоны
Усман Дембеле в матче Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле до четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов с "Барселоной" забил всего один гол за французскую команду. Экс-игроку каталонцев удалось дважды поразить ворота Марка-Андре Тер Штегена. 

Дембеле поделился ощущением после выхода "ПСЖ" в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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На счету Усмана Дембеле оказалось два гола в ворота "Барселоны". Француз отличился и в Париже, и в столице Каталонии, где каждое его касание освистывали болельщики "сине-гранатовой" команды. 

Усман Дембеле
Усман Дембеле забивает гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Впечатления Дембеле от матча 

Футболист "ПСЖ" отдал дань уважения своей бывшей команды и назвал "Барселону" великим клубом. При этом 26-летний француз заявил, что счастлив в Париже и мечтает добиться больших успехов в команде Луиса Энрике. 

"Свист болельщиков? Это обычная ситуация. Свистят на многих стадионах. Важно абстрагироваться и просто делать свое дело. В этот вечер у нас все получилось. Мы сумели изменить ход матча и добились убедительной победы. Теперь мечтаем о том, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов", — заявил Дембеле. 

Именно Усмана Дембеле признали "Игроком матча" в ответном поединке 1/4 Лиги чемпионов. 

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Усман Дембеле

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