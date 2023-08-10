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Дембеле та Кесс'є залишають "Барселону": кого ще продасть Хаві

10 серпня 2023 17:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дембеле та Кесс'є залишають "Барселону": кого ще продасть Хаві
Франк Кесс'є з дружиною на "Камп Ноу". Фото: instagram.com/franckkessie/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Барселона" змушена продавати гравців, які допомогли команді виграти чемпіонський титул минулого сезону. Це необхідно для того, щоб зареєструвати нових футболістів у клубі.

Дембеле та Кесс'є першими покинули "Камп Ноу", повідомляє Mundo Deportivo.

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Півзахисник "Барселони" Франк Кесс'є став футболістом клубу "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії, який заплатив за хавбека 12,5 млн євро. Івуарієць грав за каталонську команду лише рік.

Також із "Барселони" піде француз Усман Дембеле. У його послугах зацікавлений "ПСЖ", який готовий заплатити за гравця близько 50 млн євро. Вінгер вже наступного тижня може пройти медичне обстеження у Парижі.

Усман Дембеле
Усман Дембеле прощається із уболівальниками. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Хто ще залишить "Барселону"

Ще 60 млн євро "синьо-гранатові" отримають від інвестиційного фонду із Німеччини. Це дозволить каталонцям отримати від керівництва іспанської Ла-Ліги дозвіл на реєстрацію новачків — Оріоля Ромеу, Ілкая Гюндогана та Іньїго Мартінеса.

Проте якщо німецький інвестиційний фонд відмовиться платити "Барселоні", клуб буде змушений продати ще кілька гравців. Йдеться про форвардів Ансу Фаті та Феррана Торреса, які цікаві клубам з англійської Прем'єр-ліги.

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