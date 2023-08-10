Дембеле и Кессье покидают "Барселону": кого еще продаст Хави

Франк Кессье с женой на "Камп Ноу". Фото: instagram.com/franckkessie/

Каталонская "Барселона" вынуждена продавать игроков, которые помогли команде выиграть чемпионский титул в прошлом сезоне. Это необходимо для того, чтобы зарегистрировать новых футболистов в клубе.

Дембеле и Кессье первыми покинули "Камп Ноу", сообщает Mundo Deportivo.

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Полузащитник "Барселоны" Франк Кессье стал футболистом клуба "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, который заплатил за хавбека 12,5 млн евро. Ивуариец играл за каталонскую команду всего год.

Также из "Барселоны" уйдет француз Усман Дембеле. В его услугах заинтересован "ПСЖ", который готов заплатить за игрока около 50 млн евро. Вингер уже на следующей неделе может пройти медицинское обследование в Париже.

Усман Дембеле прощается с болельщиками. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Кто еще покинет "Барселону"

Еще 60 млн евро "сине-гранатовые" получат от инвестиционного фонда из Германии. Это позволит каталонцам получить от руководства испанской Ла Лиги разрешение на регистрацию новичков — Ориоля Ромеу, Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса.

Однако если немецкий инвестиционный фонд откажется платить "Барселоне", клуб будет вынужден продать еще несколько игроков. Речь идет о форвардах Ансу Фати и Ферране Торресе, которые интересны клубам из английской Премьер-лиги.

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