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Дембеле и Кессье покидают "Барселону": кого еще продаст Хави

10 августа 2023 17:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дембеле и Кессье покидают "Барселону": кого еще продаст Хави
Франк Кессье с женой на "Камп Ноу". Фото: instagram.com/franckkessie/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" вынуждена продавать игроков, которые помогли команде выиграть чемпионский титул в прошлом сезоне. Это необходимо для того, чтобы зарегистрировать новых футболистов в клубе.

Дембеле и Кессье первыми покинули "Камп Ноу", сообщает Mundo Deportivo.

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Полузащитник "Барселоны" Франк Кессье стал футболистом клуба "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, который заплатил за хавбека 12,5 млн евро. Ивуариец играл за каталонскую команду всего год. 

Также из "Барселоны" уйдет француз Усман Дембеле. В его услугах заинтересован "ПСЖ", который готов заплатить за игрока около 50 млн евро. Вингер уже на следующей неделе может пройти медицинское обследование в Париже. 

Усман Дембеле
Усман Дембеле прощается с болельщиками. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Кто еще покинет "Барселону"

Еще 60 млн евро "сине-гранатовые" получат от инвестиционного фонда из Германии. Это позволит каталонцам получить от руководства испанской Ла Лиги разрешение на регистрацию новичков — Ориоля Ромеу, Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса. 

Однако если немецкий инвестиционный фонд откажется платить "Барселоне", клуб будет вынужден продать еще несколько игроков. Речь идет о форвардах Ансу Фати и Ферране Торресе, которые интересны клубам из английской Премьер-лиги. 

Напомним, Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца. 

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