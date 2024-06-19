Дідьє Дешам заявив, що Кіліану Мбаппе знадобиться операція через зламаний ніс

Кіліан Мбаппе травмувався. Фото: uefa.com

Гравець збірної Франції Кіліан Мбаппе травмувався у матчі Євро-2024 проти Австрії та пропустить наступний матч. Тренер збірної Дідьє Дешам заявив, що на футболіста чекає операція.

Про це пише видання ua-football.

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Мбаппе пропустить наступний матч

Раніше у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що Мбаппе не потрібно робити операцію після перелому носа, який він отримав на полі. Проте згодом Дешам спростував цю інформацію.

"Навіть якщо це станеться не відразу, він все ж таки повинен зробити операцію", — сказав він.

Реакція Реала на травму Мбаппе

Серйозна травма гравця викликала неабияке занепокоєння у "Реала", який нещодавно оголосив про трансфер гравця з "ПСЖ". За інформацією видання L’Equipe, медичний штаб мадридського клубу спілкувався із лікарями збірної Франції, щоб дізнатися про характер травми гравця. Проте зазначається, що вони поки не можуть втручатися чи давати рекомендації, оскільки контракт Мбаппе з "ПСЖ" ще діє, а угода з "Реалом" набуде чинності 1 липня.

"Реал" може бути змушений змінити дату презентації Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу" через травму обличчя Мбаппе. Вона запланована на 16 липня.

Мбаппе поспілкувався з гравцями перед матчем

В мережі зʼявилось відео, на якому видно, як Мбаппе підбурює своїх партнерів по команді та налаштовує їх на переможну гру. Тренер збірної відійшов в бік та дозволив Кіліану промовити мотиваційні слова.

"Що б не сталось, завжди відповідайте грою. У нас є для цього гра — ми кладемо мʼяч на поле та граємо. Веселіться, це прекрасні моменти", — сказав Кіліан у роздягальні.

Наразі Кіліан повернувся до тренувань, незважаючи на зламаний ніс.

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