Дидье Дешам заявил, что Килиану Мбаппе понадобится операция из-за сломанного носа

Килиан Мбаппе травмировался. Фото: uefa.com

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался в матче Евро-2024 против Австрии и пропустит следующий матч. Тренер сборной Дидье Дешам заявил, что футболиста ждет операция.

Об этом пишет издание ua-football.

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Мбаппе пропустит следующий матч

Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе не нужно делать операцию после перелома носа, полученного им на поле. Однако впоследствии Дешам опроверг эту информацию.

"Даже если это произойдет не сразу, он все же должен сделать операцию", — сказал он.

Реакция Реала на травму Мбаппе

Серьезная травма игрока вызвала немалую обеспокоенность у "Реала", недавно объявившего о трансфере игрока из "ПСЖ". По информации издания L'Equipe, медицинский штаб мадридского клуба общался с врачами сборной Франции, чтобы узнать характер травмы игрока. Однако отмечается, что они пока не могут вмешиваться или давать рекомендации, поскольку контракт Мбаппе с "ПСЖ" еще действует, а соглашение с "Реалом" вступит в силу 1 июля.

"Реал" может быть вынужден изменить дату презентации Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу" из-за травмы лица Мбаппе. Она намечена на 16 июля.

Мбаппе пообщался с игроками перед матчем

В сети появилось видео, на котором видно, как Мбаппе поддерживает своих партнеров по команде и настраивает их на победную игру. Тренер сборной отошел в сторону и позволил Килиану произнести мотивационные слова.

"Что бы ни случилось, всегда отвечайте игрой. У нас есть для этого игра — мы кладем мяч на поле и играем. Веселитесь, это прекрасные моменты", — сказал Килиан в раздевалке.

Килиан вернулся к тренировкам, несмотря на сломанный нос.

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