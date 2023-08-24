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"Динамо" — "Бешикташ": відео трансляція матчу Ліги конференцій

24 серпня 2023 13:21
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" — "Бешикташ": відео трансляція матчу Ліги конференцій
"Динамо" чекає на складний матч. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

24 серпня у Бухаресті київське "Динамо" зіграє перший матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій з "Бешикташем". Команди проведуть одинадцятий матч один з одним.

Відео трансляція матчу буде доступна у цій новині на порталі Новини.LIVE.

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У попередньому раунді Ліги конференцій "Динамо" пройшло грецький "Аріс" — 0:1 на виїзді та 2:1 у Бухаресті, а за пенальті 5:4 на користь українців.

Анонс матчу

Другий "ігровий рік" поспіль "Динамо" починає не найкращим чином. Команда минулого сезону стала четвертою в УПЛ і провалилася в єврокубках. На новий чемпіонат були великі надії, але підопічні Мірчі Луческу погано провели два матчі з "Арісом" та заслужено програли в чемпіонаті "Чорноморцю", який грав у ослабленому складі.

Команда грає нестабільно, захист постійно провалюється, а головний тренер не хоче довіряти молоді. Ті ж Володимир Бражко та Антон Царенко не грають з перших хвилин, поки помиляються Сергій Сидорчук та Віталій Буяльський. З такими проблемами "Бешикташ" може стати непереборним суперником.

"Бешикташ" у ході кваліфікації обіграв албанську "Тірану", азербайджанський "Нефтчі" і тепер зіграє проти тренера, який зробив у їхній історії помітний слід.

У своїй історії "Динамо" та "Бешикташ" зіграли десять матчів один з одним: шість перемог киян, дві у стамбульців та дві нічиї.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бущан — Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик — Шапаренко, Сидорчук - Волошин, Буяльський, Ярмоленко — Ванат.

"Бешикташ": Гюнок — Масуаку, Амарті, Коллі, Розьє — Хаджіахметович, Учан — Мулека, Фернандеш, Булут — Абубакар.

Де дивитись

Матч стартує 24 серпня о 20:00 за київським часом.

На порталі Новини.LIVE буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" — "Бешикташ".

Відео трансляція буде доступна на YouTube-каналі "Динамо". Прямий плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині.

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