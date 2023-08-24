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"Динамо" — "Бешикташ": видео трансляция матча Лиги конференций

24 августа 2023 13:21
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Динамо" — "Бешикташ": видео трансляция матча Лиги конференций
"Динамо" ждет сложный матч. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

24 августа в Бухаресте киевское "Динамо" сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций с "Бешикташем". Команды проведут одиннадцатый матч друг с другом.

Видео трансляция матча будет доступна в этой новости на портале Новини.LIVE.

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В предыдущем раунде Лиги конференций "Динамо" прошло греческий "Арис" — 0:1 на выезде и 2:1 в Бухаресте, а по пенальти 5:4 в пользу украинцев.

Анонс матча

Второй "игровой год" подряд "Динамо" начинает не лучшим образом. Команда в прошлом сезоне стала четвертойм в УПЛ и провалилась в еврокубках. На новый чемпионат были большие надежды, но подопечные Мирчи Луческу несуразно провели два матча с "Арисом" и заслуженно проиграла в чемпионате "Черноморцу", который играл в ослабленном составе.

Команда играет нестабильно, защита постоянно проваливается, а главный тренер не хочет доверять молодежи. Те же Владимир Бражко и Антон Царенко не играют с первых минут, пока ошибаются Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский. С такими проблемами "Бешикташ" может стать непреодолимым соперником.

"Бешикташ" по ходу квалификации обыграл албанскую "Тирану", азербайджанский "Нефтчи" и теперь сыграет против тренера, который сделал в их истории заметный след.

В своей истории "Динамо" и "Бешикташ" сыграли десять матчей друг с другом: шесть побед киевлян, две у стамбульцев и две ничьи.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан — Дубинчак, Сирота, Попов, Тимчик — Шапаренко, Сидорчук — Волошин, Буяльский, Ярмоленко — Ванат.

"Бешикташ": Гюнок — Масуаку, Амарти, Колли, Розье — Хаджиахметович, Учан — Мулека, Фернандеш, Булут — Абубакар.

Где смотреть

Матч стартует 24 августа в 20:00 по киевскому времени.

На портале Новини.LIVE будет доступна текстовая онлайн трансляция матча "Динамо" — "Бешикташ".

Видео трансляция будет доступна на YouTube-канале "Динамо". Прямой плеер с трансляцией будет доступен в этой новости.

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