Динамо чекає трансфер Циганкова із Жирони — скільки заробить український клуб

Віктор Циганков під час матчу. Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може змінити клуб наприкінці сезону. Іспанська "Жирона" зацікавлена у продажу футболіста.

Трансферу Циганкова чекає і київське "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Контракт Віктора Циганкова з "Жироною" діє до літа 2027 року, проте 26-річний півзахисник може змінити команду задовго до закінчення терміну угоди з каталонцями. Керівництво клубу буде готове продати українського футболіста, якщо отримає за нього солідну винагороду.

Циганков та Довбик під час автограф-сесії. Фото: instagram.com/gironafc/

Скільки "Динамо" заробить на трансфері Циганкова

"Жирона" заплатила за хавбека п'ять мільйонів євро Згідно з угодою з "Динамо", половина від суми наступного продажу Віктора Циганкова надійде на банківський рахунок українського клубу. Йдеться про суму до 20 млн євро.

Якщо сума компенсації за трансфер Циганкова перевищить позначку 20 млн євро, "Жирона" заплатить "Динамо" за Віктора 30%. Це гарантує киянам досить солідний заробіток з огляду на те, що українець став одним із лідерів каталонського клубу.

У сезоні 2023/2024 Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 15 матчів у всіх турнірах. Він забив три голи та зробив стільки ж результативних передач.

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