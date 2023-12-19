Динамо ждет трансфер Цыганкова из Жироны — сколько заработает украинский клуб
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клуб в конце сезона. Испанская "Жирона" заинтересована в продаже футболиста.
Трансфер Цыганкова ждет и киевское "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Контракт Виктора Цыганкова с "Жироной" действует до лета 2027 года, однако 26-летний полузащитник может сменить команду задолго до окончания срока соглашения с каталонцами. Руководство клуба будет готово продать украинского футболиста, если получит за него солидное вознаграждение.
Сколько "Динамо" заработает на трансфере Цыганкова
"Жирона" заплатила за хавбека пять миллионов евро. Согласно договору с "Динамо", половина от суммы последующей продажи Виктора Цыганкова поступит на банковский счет украинского клуба. Речь идет о сумме до 20 млн евро.
Если сумма компенсации за трансфер Цыганкова превысит отметку в 20 млн евро, "Жирона" заплатит "Динамо" за Виктора 30%. Это гарантирует киевлянам достаточно солидный заработок, учитывая, что украинец стал одним из лидеров каталонского клуба.
В сезоне 2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 15 матчей во всех турнирах. Он забил три гола и сделал столько же результативных передач.
Напомним, "Шахтер" подпишет игрока, который может стать лидером команды.
Забарный стал главной трансферной целью известного топ-клуба.
Милевский отметил возвращение из больницы сюрпризом для болельщиков.
Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси".
"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.
Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.
Читайте Новини.LIVE!