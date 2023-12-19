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Динамо ждет трансфер Цыганкова из Жироны — сколько заработает украинский клуб

19 декабря 2023 14:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо ждет трансфер Цыганкова из Жироны — сколько заработает украинский клуб
Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клуб в конце сезона. Испанская "Жирона" заинтересована в продаже футболиста.

Трансфер Цыганкова ждет и киевское "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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Контракт Виктора Цыганкова с "Жироной" действует до лета 2027 года, однако 26-летний полузащитник может сменить команду задолго до окончания срока соглашения с каталонцами. Руководство клуба будет готово продать украинского футболиста, если получит за него солидное вознаграждение. 

Цыганков и Довбик
Цыганков и Довбик во время автограф-сессии. Фото: instagram.com/gironafc/

Сколько "Динамо" заработает на трансфере Цыганкова 

"Жирона" заплатила за хавбека пять миллионов евро. Согласно договору с "Динамо", половина от суммы последующей продажи Виктора Цыганкова поступит на банковский счет украинского клуба. Речь идет о сумме до 20 млн евро. 

Если сумма компенсации за трансфер Цыганкова превысит отметку в 20 млн евро, "Жирона" заплатит "Динамо" за Виктора 30%. Это гарантирует киевлянам достаточно солидный заработок, учитывая, что украинец стал одним из лидеров каталонского клуба. 

В сезоне 2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 15 матчей во всех турнирах. Он забил три гола и сделал столько же результативных передач. 

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