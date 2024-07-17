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Динамо підписало 18-річного грузинського футболіста

17 липня 2024 12:56
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Александре Пейкрішвілі перейшов до Динамо
Александре Пейкрішвілі. Фото: facebook.com/fcdynamoua
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Київське "Динамо" оголосило про підписання Александре Пейкрішвілі. Контракт з 18-річним грузинським центральним півзахисником розрахований на 5 років.

Про це йдеться на сайті київського клубу.

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Пейкрішвілі перейшов до "Динамо"

ФК "Динамо" Київ підписав контракт з 18-річним грузинським центральним півзахисником — угода розрахована на 5 років. 

Відомо, що молодий футболіст є капітаном збірної Грузії U18 та вихованцем "Динамо" Тбілісі. Він виступав переважно за другу команду клубу, де зіграв 28 матчів та забив 9 голів.

Александре Пейкрішвілі
Привітання Динамо Александре Пейкрішвілі. Фото: ФК Динамо

"Александре Пейкрішвілі — універсальний гравець, який може зіграти як класичного центрального хавбека, так й атакувального півзахисника. Вважається одним з найбільших талантів грузинського футболу свого віку", — йдеться у повідомленні ФК "Динамо". 

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