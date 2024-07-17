Александр Пейкришвили перешел в Динамо

Динамо подписало 18-летнего грузинского футболиста
Киевское "Динамо" объявило о подписании Александре Пейкришвили. Контракт с 18-летним грузинским центральным полузащитником рассчитан на пять лет.
Об этом идет речь на сайте киевского клуба.
Пейкришвили перешел в "Динамо"
ФК "Динамо" Киев подписал контракт с 18-летним грузинским центральным полузащитником — соглашение рассчитано на 5 лет.
Известно, что молодой футболист является капитаном сборной Грузии U18 и питомцем "Динамо" Тбилиси. Он выступал преимущественно за вторую команду клуба, где сыграл 28 матчей и забил 9 голов.
"Александр Пейкришвили — универсальный игрок, который может сыграть как классического центрального хавбека, так и атакующего полузащитника. Считается одним из величайших талантов грузинского футбола своего возраста", — говорится в сообщении ФК "Динамо".
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