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Динамо подписало 18-летнего грузинского футболиста

17 июля 2024 12:56
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Александр Пейкришвили перешел в Динамо
Александр Пейкришвили. Фото: facebook.com/fcdynamoua
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Киевское "Динамо" объявило о подписании Александре Пейкришвили. Контракт с 18-летним грузинским центральным полузащитником рассчитан на пять лет.

Об этом идет речь на сайте киевского клуба.

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Пейкришвили перешел в "Динамо"

ФК "Динамо" Киев подписал контракт с 18-летним грузинским центральным полузащитником — соглашение рассчитано на 5 лет.

Известно, что молодой футболист является капитаном сборной Грузии U18 и питомцем "Динамо" Тбилиси. Он выступал преимущественно за вторую команду клуба, где сыграл 28 матчей и забил 9 голов.

Александр Пейкришвили
Поздравление Динамо Александре Пейкришвили. Фото: ФК Динамо

"Александр Пейкришвили — универсальный игрок, который может сыграть как классического центрального хавбека, так и атакующего полузащитника. Считается одним из величайших талантов грузинского футбола своего возраста", — говорится в сообщении ФК "Динамо".

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