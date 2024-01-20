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Динамо повідомило про загибель на війні свого відданого вболівальника

20 січня 2024 09:19
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Агабекян Карен
редактор
Динамо повідомило про загибель на війні свого відданого вболівальника
Військовослужбовець Анатолій Сінкевич. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

14 січня в зоні бойових дій на сході України загинув військовослужбовець Анатолій Сінкевич. Він був вірним вболівальником київського "Динамо".

Про це повідомила пресслужба "Динамо".

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Житель Ужгорода, який був відданим фанатом "Динамо", попри відстані намагався підтримувати команду як на домашніх, так і на виїздних матчах. За свою любов до футболу він навіть на війні отримав позивний "Ультрас".

У зоні бойових дій Сінкевич служив у складі 21-ї окремої бригаді спеціального призначення, яка працює на Лимансько-Куп’янському напрямку.

У київському "Динамо" висловили свої найщиріші співчуття родині та близьким загиблого.

"Футбольний клуб "Динамо" висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами.

Завжди пам’ятаймо про високу ціну свободи, яку наші воїни виборюють у важкій боротьбі.

Вічна пам'ять і шана Герою, який віддав життя за нашу країну", — йдеться в повідомленні.

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війна
футбол
Динамо
вболівальники
війна
ультрас

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