Динамо сообщило о гибели на войне своего преданного болельщика
14 января в зоне боевых действий на востоке Украины погиб военнослужащий Анатолий Синкевич. Он был верным болельщиком киевского "Динамо".
Об этом сообщила пресс-служба "Динамо".
Трагическая гибель "Ультраса"
Житель Ужгорода, который был преданным фанатом "Динамо", несмотря на расстояния, пытался поддерживать команду как на домашних, так и на выездных матчах. За свою любовь к футболу он даже на войне получил позывной "Ультрас".
В зоне боевых действий Синкевич служил в составе 21-й отдельной бригады специального назначения, работающей на Лиманско-Купянском направлении.
В киевском "Динамо" выразили свои искренние соболезнования семье и близким погибшего.
"Футбольный клуб "Динамо" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скучаем вместе с вами.
Всегда помним о высокой цене свободы, которую наши воины борются в тяжелой борьбе.
Вечная память и уважение Герою, отдавшего жизнь за нашу страну", — говорится в сообщении.
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