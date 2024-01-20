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Динамо сообщило о гибели на войне своего преданного болельщика

20 января 2024 09:19
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Агабекян Карен
редактор
Динамо сообщило о гибели на войне своего преданного болельщика
Военнослужащий Анатолий Синкевич. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

14 января в зоне боевых действий на востоке Украины погиб военнослужащий Анатолий Синкевич. Он был верным болельщиком киевского "Динамо".

Об этом сообщила пресс-служба "Динамо".

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Житель Ужгорода, который был преданным фанатом "Динамо", несмотря на расстояния, пытался поддерживать команду как на домашних, так и на выездных матчах. За свою любовь к футболу он даже на войне получил позывной "Ультрас".

В зоне боевых действий Синкевич служил в составе 21-й отдельной бригады специального назначения, работающей на Лиманско-Купянском направлении.

В киевском "Динамо" выразили свои искренние соболезнования семье и близким погибшего.

"Футбольный клуб "Динамо" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скучаем вместе с вами.

Всегда помним о высокой цене свободы, которую наши воины борются в тяжелой борьбе.

Вечная память и уважение Герою, отдавшего жизнь за нашу страну", — говорится в сообщении.

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війна
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