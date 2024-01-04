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Экс-снайпер Азова и известный болельщик погиб при обороне Авдеевки

4 января 2024 10:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-снайпер Азова и известный болельщик погиб при обороне Авдеевки
Ростислав Терещенко в армии. Фото: t.me/wbc_kyiv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На фронте в борьбе с оккупантами пожертвовал собой представитель сообщества болельщиков Украины. Он добровольно отправился защищать страну еще в 2014 году. 

Ростислав "Джерри" Терещенко погиб в одной из самых горячих точек фронта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "WBC Ультрас Динамо". 

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Ростислав Терещенко был известным болельщиком киевского "Динамо". Он являлся активным представителем трибуны и регулярно ездил на гостевые поединки киевской команды. Терещенко удалось записать себе в актив так называемый "Золотой сезон" — побывать на всех выездных поединках команды в рамках одного розыгрыша турнира. 

Терещенко на фронте 

"Джерри" еще в 2014 году добровольно вступил в ряды "Азова". Ему тогда было всего 19 лет. Терещенко три года обучался профессии снайпера. 

В первые дни полномасштабного вторжения россиян в Украину Ростислав присоединился к четвертому батальону роты особого назначения НГУ. После этого он оказался в третьем полку ССО.

Ростислав Терещенко погиб 27 декабря 2023 года при боях за Авдеевку. Он похоронен на лесном кладбище в Киеве. 

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