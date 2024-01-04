Ексснайпер Азова та відомий уболівальник загинув під час оборони Авдіївки

Ростислав Терещенко в армії. Фото: t.me/wbc_kyiv/

На фронті у боротьбі з окупантами пожертвував собою представник спільноти вболівальників України. Він добровільно вирушив захищати країну ще 2014 року.

Ростислав "Джеррі" Терещенко загинув в одній із найгарячіших точок фронту, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "WBC Ультрас Динамо".

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Ростислав Терещенко був відомим уболівальником київського "Динамо". Він був активним представником трибуни та регулярно їздив на гостьові поєдинки київської команди. Терещенку вдалося записати собі в актив так званий "Золотий сезон" — побувати на всіх виїзних поєдинках команди у рамках одного розіграшу турніру.

Терещенко на фронті

"Джеррі" ще 2014 року добровільно вступив до лав "Азова". Йому тоді було лише 19 років. Терещенко три роки навчався професії снайпера.

У перші дні повномасштабного вторгнення росіян в Україну Ростислав приєднався до четвертого ротового батальйону особливого призначення НГУ. Після цього він опинився у третьому полку ССО.

Ростислав Терещенко загинув 27 грудня 2023 року під час боїв за Авдіївку. Він похований на лісовому цвинтарі у Києві.

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