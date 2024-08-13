Динамо оголосило про перехід Антона Царенка

Гравці Динамо. Фото: ФК Динамо

Футбольний клуб "Динамо" оголосив про перехід одного із гравців до "Лехії" на правах оренди. Угода розрахована на сезон 2024/25.

Про це йдеться на офіційному сайті "Динамо".

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Царенко перейде до Лехії

20-річний півзахисник Антон Царенко перейде до "Лехії" — його оренда розрахована на сезон 2024/25.

Відомо, що минулого сезону він відзначився один голом у восьми матчах за київську команду. Відомий портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 300 тисяч євро.

Антон Царенко. Фото: ФК Динамо

За польський клуб виступає пʼятеро українців — голкіпер Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко та Сергій Булеца, вінгер Максим Хлань та нападник Богдан В’юнник.

Загалом у складі "Динамо" Царенко провів 21 матч у всіх турнірах (18 в УПЛ, 3 в єврокубках) та забив два м'ячі.

За підсумками минулого сезону "Лехія" повернулась в Екстраклясу.

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