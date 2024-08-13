Динамо оголосило про перехід Антона Царенка

Динамо віддало в оренду одного з найперспективніших молодих гравців — про кого йдеться
Футбольний клуб "Динамо" оголосив про перехід одного із гравців до "Лехії" на правах оренди. Угода розрахована на сезон 2024/25.
Про це йдеться на офіційному сайті "Динамо".
Царенко перейде до Лехії
20-річний півзахисник Антон Царенко перейде до "Лехії" — його оренда розрахована на сезон 2024/25.
Відомо, що минулого сезону він відзначився один голом у восьми матчах за київську команду. Відомий портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 300 тисяч євро.
За польський клуб виступає пʼятеро українців — голкіпер Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко та Сергій Булеца, вінгер Максим Хлань та нападник Богдан В’юнник.
Загалом у складі "Динамо" Царенко провів 21 матч у всіх турнірах (18 в УПЛ, 3 в єврокубках) та забив два м'ячі.
За підсумками минулого сезону "Лехія" повернулась в Екстраклясу.
Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.
Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.
За Бражка сперечаються клуби з Іспанії та Німеччини.
Харлан заробила найбільшу суму на Олімпіаді-2024 — скільки Мінспорту заплатить українцям.
У гімнастки зі США відібрали медаль після завершення Олімпіади-2024.
Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає.
Читайте Новини.LIVE!