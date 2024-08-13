Динамо объявило о переходе Антона Царенко

Игроки Динамо. Фото: ФК Динамо

Футбольный клуб "Динамо" объявил о переходе одного из игроков в "Лехию" на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон 2024/25.

Об этом говорится на официальном сайте "Динамо".

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Царенко перейдет в Лехию

20-летний полузащитник Антон Царенко перейдет в "Лехию" — его аренда рассчитана на сезон 2024/25.

Известно, что в прошлом сезоне он отличился один голом в восьми матчах за киевскую команду. Известный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

Антон Царенко. Фото: ФК Динамо

За польский клуб выступает пятеро украинцев — голкипер Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко и Сергей Булеца, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюник.

В составе "Динамо" Царенко провел 21 матч во всех турнирах (18 в УПЛ, 3 в еврокубках) и забил два мяча.

По итогам прошедшего сезона "Лехия" вернулась в Экстраклясу.

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