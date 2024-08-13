Динамо объявило о переходе Антона Царенко

Динамо отдало в аренду одного из самых перспективных молодых игроков — о ком идет речь
Футбольный клуб "Динамо" объявил о переходе одного из игроков в "Лехию" на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон 2024/25.
Об этом говорится на официальном сайте "Динамо".
Царенко перейдет в Лехию
20-летний полузащитник Антон Царенко перейдет в "Лехию" — его аренда рассчитана на сезон 2024/25.
Известно, что в прошлом сезоне он отличился один голом в восьми матчах за киевскую команду. Известный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 300 тысяч евро.
За польский клуб выступает пятеро украинцев — голкипер Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко и Сергей Булеца, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюник.
В составе "Динамо" Царенко провел 21 матч во всех турнирах (18 в УПЛ, 3 в еврокубках) и забил два мяча.
По итогам прошедшего сезона "Лехия" вернулась в Экстраклясу.
Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — клуб может продать украинца.
Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство.
За Бражко спорят клубы из Испании и Германии.
Харлан заработала самую большую сумму на Олимпиаде-2024 – сколько Минспорта заплатит украинцам.
У гимнастки из США отобрали медаль по завершении Олимпиады-2024.
Леброн Джеймс назвал вдохновляющего его баскетболиста.
Читайте Новини.LIVE!