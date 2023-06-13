"Динамо" втратить ще одного лідера: трансфер вже готують

Футболісти після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Вже за кілька тижнів у київському "Динамо" почнуть відбуватися серйозні зміни. Частина футболістів, які вже довго захищають кольори столичної команди, залишить клуб.

Одним із них може стати Олександр Караваєв, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбольні трансфери".

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Захисник збірної України Олександр Караваєв може розпочати сезон 2023/2024 в іншій команді. Його контракт із "Динамо" спливає наприкінці червня. Сторони не дійшли згоди під час переговорів про продовження угоди.

Олександр Караваєв у матчі проти "Металіста 1925". Фото: пресслужба "Динамо"

Новий курс "Динамо"

Столичний клуб має серйозні фінансові проблеми й не може дозволити собі дорогих гравців. Це стосується й високих зарплат. У новому сезоні "Динамо" зробить ставку на молодих гравців, які отримають більше ігрової практики та зможуть розкрити свій потенціал.

Більшість досвідчених футболістів залишить київський клуб. Серед них може бути й крайній захисник Олександр Караваєв. 31-річний футболіст цікавий деяким клубом української Прем'єр-ліги. Він може продовжити кар'єру у складі ФК "Полісся".

У сезоні 2022/2023 Олександр Караваєв зіграв 30 поєдинків, у яких забив два м'ячі та зробив три результативні передачі.

Караваєв є вихованцем "Шахтаря". Крім "гірників" він грав за "Севастополь" та турецький "Фенербахче". У "Динамо" захисник перейшов у 2019 році із луганської "Зорі".

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