"Динамо" потеряет еще одного лидера: трансфер уже готовят

Футболисты после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Уже через несколько недель в киевском "Динамо" начнут происходить серьезные изменения. Часть футболистов, которые уже долго защищают цвета столичной команды, покинут клуб.

Одним из них может стать Александр Караваев, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбольні трансфери".

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Защитник сборной Украины Александр Караваев может начать сезон 2023/2024 в другой команде. Его контракт с "Динамо" истекает в конце июня. Стороны не достигли согласия во время переговоров о продлении соглашения.

Александр Караваев в матче против "Металлиста 1925". Фото: пресс-служба "Динамо"

Новый курс "Динамо"

Столичный клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и не может позволить себе дорогих игроков. Это касается и высоких зарплат. В новом сезоне "Динамо" сделает ставку на молодых игроков, которые получат больше игровой практики и смогут раскрыть свой потенциал.

Большая часть опытных футболистов покинет киевский клуб. Среди них может оказаться и крайний защитник Александр Караваев. 31-летний футболист интересен некоторым клуба украинской Премьер-лиги. Он может продолжить карьеру в составе ФК "Полесье".

В сезоне 2022/2023 Александр Караваев сыграл 30 поединков, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Караваев является воспитанником "Шахтера". Помимо "горняков" он играл за "Севастополь" и турецкий "Фенербахче". В "Динамо" защитник перешел в 2019 году из луганской "Зари".

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