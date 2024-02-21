Динамо залишиться без підтримки вболівальників у важливому матчі УПЛ

Уболівальники "Динамо" під час матчу. Фото: УНІАН

Керівництво української Прем'єр-ліги (УПЛ) дозволило клубам повернути на стадіони вболівальників. Проте не всі матчі найближчого туру відбудуться з глядачами.

Генеральний директор "Металіста 1925" Андрій Недєлін в інтерв'ю "Трибуні" пояснив, чому вболівальників не пустять на стадіон.

Українські глядачі поступово почнуть повертатись на матчі команд української Прем'єр-ліги. Поки що квоти кожного клубу на відвідування поєдинків не перевищують двох тисяч осіб. Причому деякі команди поки що так і не отримали дозволу на повернення вболівальників.

Гравці "Динамо" у товариському матчі. Фото: пресслужба клубу

"Металіст 1925" зіграє з "Динамо" без фанів

Один із матчів найближчого туру УПЛ пройде без глядачів. Андрій Недєлін пояснив цю необхідність відсутністю сертифікованого бомбосховища. Він заявив, що стадіон "Динамо" не отримав дозволу від ДСНС та КМВА щодо укриттів.

"Допуск уболівальників можна отримати лише в тому випадку, коли на стадіоні або біля нього в радіусі не більше 300-400 метрів є сертифіковане бомбосховище. Такого укриття на стадіоні й біля нього теж немає. Відповідно отримати дозвіл на проведення матчу з уболівальниками неможливо", — розповів Андрій Недєлін.

Квоти для клубів на відвідування матчів

За версією "ТаТоТаке", клуби УПЛ отримали дозвіл на проведення матчів за різної кількості глядачів. А вболівальники "Дніпра-1" зовсім не зможуть побачити ігри своєї команди через близькість лінії фронту.

"Динамо" — 2000;

"Чорноморець" — 2000;

"Оболонь" — 1500;

"Полісся" — 1470;

"Верес" — 1200;

"Олександрія" — 1150;

"Минай" — 880;

"Ворскла" — 850;

"Рух" — 500-800;

"Шахтар" — 500-800;

"Кривбас" — 700-720;

"Колос" — 500;

"Зоря" — 500;

"Металіст 1925" — 500;

ЛНЗ — 450.

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