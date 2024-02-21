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Динамо останется без поддержки болельщиков в важном матче УПЛ

21 февраля 2024 14:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо останется без поддержки болельщиков в важном матче УПЛ
Болельщики "Динамо" во время матча. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство украинской Премьер-лиги (УПЛ) разрешило клубам вернуть на стадионы болельщиков. Однако не все матчи ближайшего тура пройдут со зрителями. 

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин в интервью "Трибуне" объяснил, почему болельщиков не пустят на стадион. 

Украинские зрители постепенно начнут возвращаться на матчи команд украинской Премьер-лиги. Пока квоты каждого клуба на посещение поединков не превышают двух тысяч человек. Причем некоторые команды пока так и не получили разрешение на возвращение болельщиков. 

Динамо Киев
Игроки "Динамо" в товарищеском матче. Фото: пресс-служба клуба

"Металлист 1925" сыграет с "Динамо" без фанов 

Один из матчей ближайшего тура УПЛ пройдет без зрителей. Андрей Неделин объяснил эту необходимость отсутствием сертифицированного бомбоубежища. Он заявил, что стадион "Динамо" не получил разрешения от ГСЧС и КМВА по поводу укрытий.

"Допуск болельщиков можно получить только в том случае, когда на стадионе или возле него в радиусе не более 300-400 метров есть сертифицированное бомбоубежище. Такого укрытия на стадионе и возле него тоже нет. Соответственно получить разрешение на проведение матча с болельщиками невозможно", — рассказал Андрей Неделин. 

Квоты для клубов на посещение матчей 

По версии "ТаТоТаке", клубы УПЛ получили разрешение на проведение матчей при разном количестве зрителей. А болельщики "Днепра-1" и вовсе не смогут увидеть игры своей команды из-за близости линии фронта. 

  • "Динамо" — 2000; 
  • "Черноморец" — 2000;
  • "Оболонь" — 1500;
  • "Полесье" — 1470;
  • "Верес" — 1200;
  • "Александрия" — 1150;
  • "Минай" — 880;
  • "Ворскла" — 850;
  • "Рух" — 500-800; 
  • "Шахтер" — 500-800;
  • "Кривбасс" — 700-720;
  • "Колос" — 500;
  • "Заря" — 500; 
  • "Металлист 1925" — 500; 
  • ЛНЗ — 450.

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Заря Луганск
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ФК Металлист 1925

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