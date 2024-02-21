Динамо останется без поддержки болельщиков в важном матче УПЛ

Болельщики "Динамо" во время матча. Фото: УНИАН

Руководство украинской Премьер-лиги (УПЛ) разрешило клубам вернуть на стадионы болельщиков. Однако не все матчи ближайшего тура пройдут со зрителями.

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин в интервью "Трибуне" объяснил, почему болельщиков не пустят на стадион.

Украинские зрители постепенно начнут возвращаться на матчи команд украинской Премьер-лиги. Пока квоты каждого клуба на посещение поединков не превышают двух тысяч человек. Причем некоторые команды пока так и не получили разрешение на возвращение болельщиков.

Игроки "Динамо" в товарищеском матче. Фото: пресс-служба клуба

"Металлист 1925" сыграет с "Динамо" без фанов

Один из матчей ближайшего тура УПЛ пройдет без зрителей. Андрей Неделин объяснил эту необходимость отсутствием сертифицированного бомбоубежища. Он заявил, что стадион "Динамо" не получил разрешения от ГСЧС и КМВА по поводу укрытий.

"Допуск болельщиков можно получить только в том случае, когда на стадионе или возле него в радиусе не более 300-400 метров есть сертифицированное бомбоубежище. Такого укрытия на стадионе и возле него тоже нет. Соответственно получить разрешение на проведение матча с болельщиками невозможно", — рассказал Андрей Неделин.

Квоты для клубов на посещение матчей

По версии "ТаТоТаке", клубы УПЛ получили разрешение на проведение матчей при разном количестве зрителей. А болельщики "Днепра-1" и вовсе не смогут увидеть игры своей команды из-за близости линии фронта.

"Динамо" — 2000;

"Черноморец" — 2000;

"Оболонь" — 1500;

"Полесье" — 1470;

"Верес" — 1200;

"Александрия" — 1150;

"Минай" — 880;

"Ворскла" — 850;

"Рух" — 500-800;

"Шахтер" — 500-800;

"Кривбасс" — 700-720;

"Колос" — 500;

"Заря" — 500;

"Металлист 1925" — 500;

ЛНЗ — 450.

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