Динамо останется без поддержки болельщиков в важном матче УПЛ
Руководство украинской Премьер-лиги (УПЛ) разрешило клубам вернуть на стадионы болельщиков. Однако не все матчи ближайшего тура пройдут со зрителями.
Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин в интервью "Трибуне" объяснил, почему болельщиков не пустят на стадион.
Украинские зрители постепенно начнут возвращаться на матчи команд украинской Премьер-лиги. Пока квоты каждого клуба на посещение поединков не превышают двух тысяч человек. Причем некоторые команды пока так и не получили разрешение на возвращение болельщиков.
"Металлист 1925" сыграет с "Динамо" без фанов
Один из матчей ближайшего тура УПЛ пройдет без зрителей. Андрей Неделин объяснил эту необходимость отсутствием сертифицированного бомбоубежища. Он заявил, что стадион "Динамо" не получил разрешения от ГСЧС и КМВА по поводу укрытий.
"Допуск болельщиков можно получить только в том случае, когда на стадионе или возле него в радиусе не более 300-400 метров есть сертифицированное бомбоубежище. Такого укрытия на стадионе и возле него тоже нет. Соответственно получить разрешение на проведение матча с болельщиками невозможно", — рассказал Андрей Неделин.
Квоты для клубов на посещение матчей
По версии "ТаТоТаке", клубы УПЛ получили разрешение на проведение матчей при разном количестве зрителей. А болельщики "Днепра-1" и вовсе не смогут увидеть игры своей команды из-за близости линии фронта.
- "Динамо" — 2000;
- "Черноморец" — 2000;
- "Оболонь" — 1500;
- "Полесье" — 1470;
- "Верес" — 1200;
- "Александрия" — 1150;
- "Минай" — 880;
- "Ворскла" — 850;
- "Рух" — 500-800;
- "Шахтер" — 500-800;
- "Кривбасс" — 700-720;
- "Колос" — 500;
- "Заря" — 500;
- "Металлист 1925" — 500;
- ЛНЗ — 450.
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