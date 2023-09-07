Директор "Оболоні" Олександр Резніченко зробив чергову скандальну заяву

"Оболонь" проти використання системи VAR. Фото: ФК "Оболонь"

Після скандального матчу чемпіонату України з "Поліссям" директор "Оболоні" Олександр Резніченко прокоментував ситуацію щодо відмови київського клубу від VAR. За його словами, він краще за ці кошти купить дрони для ЗСУ.

Коментарі представника керівництва київського клубу для УПЛ ТБ — в матеріалі Новини.LIVE.

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"VAR служить для того, щоб допомагати арбітрам на полі. Але якщо за допомогою VAR арбітр припускається таких помилок, а клуби ще за це платять величезні кошти, то навіщо нам цей VAR?! Що він нам дає? Краще я за ці кошти куплю п'ять дронів і передам військовим на фронт, а не годуватиму когось", — впевнений Резніченко.

Також директор "Оболоні" вважає, що арбітр матчу з "Поліссям" шукав моменти, щоб призначити пенальті у ворота його команди.

"Нехай арбітр нашого матчу проти "Полісся" перегляне матч "Колос" — "Кривбас". Аналогічних моментів, навіть складніших, було два, але в жодному не призначили пенальті", — каже він.

Крім того, є питання до УПЛ і з приводу вартості оренди самих фургонів з системою VAR.

"Друге питання. 151 тисяч за оренду фургона VAR. Це за те, щоб його заправити, і він доїхав із центру Києва на "Оболонь"? Тим більше, як мені казали представники інших клубів УПЛ, їх придбали за кошти клубів. Але чому вони не на балансі клубів?" — запитав функціонер.

"Оболонь" проти системи VAR на їх стадіоні

В "Оболоні" заявили, що систему VAR на свій стадіон більше не пустять. Директор клубу стверджує, що за допомогою цієї системи арбітри ухвалюють неадекватні рішення. Президент також дотримується цієї думки.

"На нашому стадіоні більше VAR не працюватиме. Це наша офіційна та принципова позиція! Якщо президент клубу погодиться на це, ми пустимо VAR. Якщо його призначать і він приїде, то нехай, я ж не влаштовуватиму цирк. Але платити за нього не буду і пущу лише за розпорядженням керівництва", — заявив Резніченко.

У клубі звернулися до УПЛ та Комітету арбітрів за роз'ясненнями спірних на їх думку моментів, але там нічого не відповіли. Після чого були відправлені офіційний лист до УАФ та УПЛ, що клуб відмовляється від роботи VAR на "Оболонь-Арені".

"Чому у всьому світі VAR працює та приносить користь, а у нас навпаки? Думаю, річ у кваліфікації наших арбітрів", — сказав він для телеграм-каналу "УПЛ ТВ".

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