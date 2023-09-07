Директор "Оболони" Александр Резниченко сделал очередное скандальное заявление

"Оболонь" против использования системы VAR. Фото: ФК "Оболонь"

После скандального матча чемпионата Украины с "Полесьем" директор "Оболони" Александр Резниченко прокомментировал ситуацию по отказу киевского клуба от VAR. По его словам, он лучше этих средств купит дроны для ВСУ.

Комментарии представителя руководства киевского клуба для УПЛ ТВ — в материале Новини.LIVE.

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"VAR служит для того, чтобы помогать арбитрам на поле. Но если с помощью VAR арбитр допускает такие ошибки, а клубы еще за это платят огромные средства, то зачем нам этот VAR?! Что он нам дает? Лучше я за эти средства куплю п пять дронов и передам военным на фронт, а не буду кормить кого-то", — уверен Резниченко.

Также директор "Оболони" считает, что арбитр матча с "Полесьем" искал моменты назначения пенальти в ворота его команды.

"Пусть арбитр нашего матча против "Полесья" просмотрит матч "Колос" — "Кривбасс". Аналогичных моментов, даже более сложных, было два, но ни в одном не назначили пенальти", — говорит он.

Кроме того, есть вопросы к УПЛ и о стоимости аренды самих фургонов с системой VAR.

"Второй вопрос. 151 тысяч за аренду фургона VAR. Это за то, чтобы его заправить, и он доехал из центра Киева на "Оболонь"? Тем более, как мне говорили представители других клубов УПЛ, их приобрели за средства клубов. Но почему они не на балансе клубов?" — спросил функционер.

"Оболонь" против системы VAR на их стадионе

В "Оболони" заявили, что систему VAR на свой стадион больше не пустят. Директор клуба утверждает, что с помощью этой системы арбитры принимают неадекватные решения. Президент также придерживается этого мнения.

"На нашем стадионе больше VAR не будет работать. Это наша официальная и принципиальная позиция! Если президент клуба согласится на это, мы пустим VAR. Если его назначат и он приедет, то пусть, я же не буду устраивать цирк. Но платить за него не буду и пущу только по распоряжению руководства", — заявил Резниченко.

В клубе обратились в УПЛ и Комитет арбитров за разъяснениями спорных по их мнению моментов, но там ничего не ответили. После чего было отправлено официальное письмо в УАФ и УПЛ, что клуб отказывается от работы VAR на "Оболонь-Арене".

"Почему во всем мире VAR работает и приносит пользу, а у нас наоборот? Думаю, дело в квалификации наших арбитров", — сказал он для телеграмм-канала "УПЛ ТВ".

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