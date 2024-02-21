Дніпро-1 виплатив борги та зможе купувати нових гравців
Уболівальники українського футбольного клубу "Дніпро-1" отримали гарну звістку. Претендент на чемпіонський титул скоро зможе дозаявити кількох нових футболістів.
"Дніпро-1" виконав низку умов, щоб отримати право реєструвати гравців, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Циганика.
Тренерський штаб "Дніпра-1" кілька місяців чекав на розв'язання проблеми з трансферами нових гравців. Команді, яка веде боротьбу за золоті медалі української Прем'єр-ліги (УПЛ), потрібне посилення складу. Проте клуб зіштовхнувся із забороною на трансфери.
Розв'язання проблеми "Дніпра-1"
Український клуб покарали через те, що колишній тренер "Дніпра-1" Ігор Йовічевич подав заяву до суду. Наставник стверджував, що йому не виплатили борги із зарплати через кілька років після виходу з клубу.
Тепер "Дніпро-1", як стверджується, розрахувався із боргами. Це означає, що український клуб зможе посилити склад. Зокрема, буде заявлено Олега Очеретька. Його орендували у "Шахтарі", і кілька тижнів футболіст тренується у складі "Дніпра-1".
За підсумками 17 турів команда Юрія Максимова посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ. "Дніпро-1" набрав стільки ж балів, як і "Кривбас". Вже в неділю, 25 лютого, "Дніпро-1" прийме вдома "Минай".
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