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Днепр-1 выплатил долги и сможет покупать новых игроков

21 февраля 2024 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Днепр-1 выплатил долги и сможет покупать новых игроков
Тренер Юрий Максимов готовит команду к матчам. Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Болельщики украинского футбольного клуба "Днепр-1" получили хорошее известие. Претендент на чемпионский титул скоро сможет дозаявить несколько новых футболистов. 

"Днепр-1" выполнил ряд условий, чтобы получить право регистрировать игроков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка

Тренерский штаб "Днепра-1" несколько месяцев ждал решения проблемы с трансферами новых игроков. Команде, которая ведет борьбу за золотые медали украинской Премьер-лиги (УПЛ), необходимо усиление состава. Однако клуб столкнулся с запретом на трансферы. 

Днепр-1
Игроки "Днепра-1" на тренировке. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Решение проблемы "Днепра-1" 

Украинский клуб наказали из-за того, что бывший тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич подал заявление в суд. Наставник утверждал, что ему не выплатили долги по зарплате спустя несколько лет после ухода из клуба. 

Теперь "Днепр-1", как утверждается, рассчитался с долгами. Это означает, что украинский клуб сможет усилить состав. В частности, будет заявлен Олег Очеретько. Его арендовали в "Шахтере", и несколько недель футболист тренируется в составе "Днепра-1".

По итогам 17 туров команда Юрия Максимова занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" набрал столько же очков, как и "Кривбасс". Уже в воскресенье, 25 февраля, "Днепр-1" примет дома "Минай". 

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

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спорт
футбол
УПЛ
Игор Йовичевич
Днепр-1

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