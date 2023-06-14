"До Мудрика потрібен особливий підхід": колишній тренер "Шахтаря" підтримав гравця

Мудрик у матчі з "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Головний тренер англійського "Брайтона" Роберто Де Дзербі не сумнівається у потенціалі Михайла Мудрика. Італієць вважає, що у майбутньому вінгер зможе стати важливим гравцем для "Челсі".

Колишній наставник донецького "Шахтаря" в інтерв'ю Bobo Effe поділився думкою про перший сезон українського футболіста в АПЛ.

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Роберто Де Дзербі встиг попрацювати з Михайлом Мудриком у донецькому "Шахтарі". Італійський наставник високо цінує молодого півзахисника, який після від'їзду тренера до Англії став лідером "гірників" та отримав виклик у "Челсі".

Як розкрити потенціал Мудрика?

"Сині" зуміли "перехопити" молодого українця в "Арсеналу". Лондонський "Челсі" заплатив за гравця понад 70 млн євро. За умовами контракту ця сума може зрости.

Мудрик у збірній України. Скріншот YouTube

Михайло Мудрик зіграв у АПЛ 15 поєдинків, у яких зробив дві результативні передачі. У клубі чекали більшого від гравця, якого було визнано найшвидшим футболістом групової стадії Ліги чемпіонів у сезоні 2022/2023. Проте Де Дзербі вважає, що Мудрик виправдає надії.

"У Михайла безмежний, величезний потенціал. Це один із найталановитіших гравців, з якими мені доводилося працювати. Але Мудрик ще молодий. Він чутливий хлопець, до якого потрібен чуйний, особливий підхід. Я не сумніваюся, що Михайло стане справжньою зіркою" — розповів Роберто Де Дзербі.

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