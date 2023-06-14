"К Мудрику нужен особый подход": бывший тренер "Шахтера" поддержал игрока

Мудрик в матче с "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Главный тренер английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби не сомневается в потенциале Михаила Мудрика. Итальянец считает, что в будущем вингер сможет стать важным игроком для "Челси".

Бывший наставник донецкого "Шахтера" в интервью Bobo Effe поделился мнением о первом сезоне украинского футболиста в АПЛ.

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Роберто Де Дзерби успел поработать с Михаилом Мудриком в донецком "Шахтере". Итальянский наставник высоко ценит молодого полузащитника, который после отъезда тренера в Англию стал лидером "горняков" и получил вызов в "Челси".

Как раскрыть потенциал Мудрика?

"Синие" сумели "перехватить" молодого украинца у "Арсенала". Лондонский "Челси" заплатил за игрока больше 70 млн евро. По условиям контракта эта сумма может вырасти.

Мудрик в сборной Украины. Скриншот YouTube

Михаил Мудрик сыграл в АПЛ 15 поединков, в которых сделал две результативные передачи. В клубе ждали большего от игрока, который был признан самым быстрым футболистом групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023. Однако Де Дзерби считает, что Мудрик оправдает надежды.

"У Михаила безграничный, огромный потенциал. Это один из самых талантливых игроков, с которыми мне приходилось работать. Но Мудрик еще молод. Он чувствительный парень, к которому необходим чуткий, особый подход. Но я не сомневаюсь в том, что Михаил станет настоящей звездой", — рассказал Роберто Де Дзерби.

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