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"К Мудрику нужен особый подход": бывший тренер "Шахтера" поддержал игрока

14 июня 2023 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"К Мудрику нужен особый подход": бывший тренер "Шахтера" поддержал игрока
Мудрик в матче с "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби не сомневается в потенциале Михаила Мудрика. Итальянец считает, что в будущем вингер сможет стать важным игроком для "Челси". 

Бывший наставник донецкого "Шахтера" в интервью Bobo Effe поделился мнением о первом сезоне украинского футболиста в АПЛ. 

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Роберто Де Дзерби успел поработать с Михаилом Мудриком в донецком "Шахтере". Итальянский наставник высоко ценит молодого полузащитника, который после отъезда тренера в Англию стал лидером "горняков" и получил вызов в "Челси".

 

Как раскрыть потенциал Мудрика? 

"Синие" сумели "перехватить" молодого украинца у "Арсенала". Лондонский "Челси" заплатил за игрока больше 70 млн евро. По условиям контракта эта сумма может вырасти. 

Михаил Мудрик
Мудрик в сборной Украины. Скриншот YouTube

Михаил Мудрик сыграл в АПЛ 15 поединков, в которых сделал две результативные передачи. В клубе ждали большего от игрока, который был признан самым быстрым футболистом групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023. Однако Де Дзерби считает, что Мудрик оправдает надежды. 

"У Михаила безграничный, огромный потенциал. Это один из самых талантливых игроков, с которыми мне приходилось работать. Но Мудрик еще молод. Он чувствительный парень, к которому необходим чуткий, особый подход. Но я не сомневаюсь в том, что Михаил станет настоящей звездой", — рассказал Роберто Де Дзерби. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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