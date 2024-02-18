Донька Суркіса розкритикувала нічне життя Києва, коли на війні гинуть герої

Донька президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна. Фото: instagram.com/y.surkis777

Донька власника київського "Динамо" Ігоря Суркіса Яна висловилась проти нічного життя столиці. Це в той час, коли українці жертвують життям на війні.

Критичний пост Яна опублікувала в Instagram.

Публікація Яни Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777

Яна Суркіс проти розваг "золотої молоді"

Суркіс опублікувала світлини із одного з нічних клубів Києва в районі станції метро "Арсенальна", де розважається молодь.

Яна не змогла стриматись й засудила такі заходи.

"Це вихідні у Києві! У цей час, коли молоді хлопці на фронті віддають своє життя і гинуть кожен день. Гидко та соромно!", — написала Суркіс.

Публікація Яни Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777

Зазначимо, що Яна Суркіс є дівчиною захисника київського "Динамо" Крістіана Біловара.

При цьому київське "Динамо" разом з Біловаром закінчили тренувальний збір у Туреччині й має повернутися в Україну, де невдовзі відновиться Українська прем’єр-ліга.

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