Донька Суркіса розкритикувала нічне життя Києва, коли на війні гинуть герої
Донька власника київського "Динамо" Ігоря Суркіса Яна висловилась проти нічного життя столиці. Це в той час, коли українці жертвують життям на війні.
Критичний пост Яна опублікувала в Instagram.
Яна Суркіс проти розваг "золотої молоді"
Суркіс опублікувала світлини із одного з нічних клубів Києва в районі станції метро "Арсенальна", де розважається молодь.
Яна не змогла стриматись й засудила такі заходи.
"Це вихідні у Києві! У цей час, коли молоді хлопці на фронті віддають своє життя і гинуть кожен день. Гидко та соромно!", — написала Суркіс.
Зазначимо, що Яна Суркіс є дівчиною захисника київського "Динамо" Крістіана Біловара.
При цьому київське "Динамо" разом з Біловаром закінчили тренувальний збір у Туреччині й має повернутися в Україну, де невдовзі відновиться Українська прем’єр-ліга.
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