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Дочь Суркиса раскритиковала ночную жизнь Киева, когда на войне гибнут герои

18 февраля 2024 07:46
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Дочь Суркиса раскритиковала ночную жизнь Киева, когда на войне гибнут герои
Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна. Фото: instagram.com/y.surkis777
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Дочь владельца киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яна высказалась против ночной жизни столицы. Именно в то время, когда украинцы жертвуют жизнью на войне.

Критический пост Яна опубликовала в Instagram.

Яна Суркис
Публикация Яны Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis777

Яна Суркис против развлечений "золотой молодежи"

Суркис опубликовала фотографии из одного из ночных клубов Киева в районе станции метро "Арсенальная", где развлекается молодежь.

Она не смогла удержаться и осудила такие мероприятия.

"Это выходные в Киеве! В это время, когда молодые ребята на фронте отдают свою жизнь и гибнут каждый день. Противно и стыдно!", — написала Суркис.

Яна Суркис
Публикация Яны Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis777

Отметим, что Яна Суркис — девушка защитника киевского "Динамо" Кристиана Биловара.

При этом киевское "Динамо" вместе с Биловаром закончили тренировочный сбор в Турции и должно вернуться в Украину, где вскоре восстановится Украинская премьер-лига.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона - на украинца претендуют два клуба.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известный новый претендент на украинца.

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Уже летом Виктор Цыганков сменит клуб, а Артем Довбык может остаться в "Жироне".

"Реал" приготовил Андрею Лунину новенькую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — продолжаются переговоры.

война
футбол
ночные клубы
Динамо
Яна Суркис

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