Дочь Суркиса раскритиковала ночную жизнь Киева, когда на войне гибнут герои
Дочь владельца киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яна высказалась против ночной жизни столицы. Именно в то время, когда украинцы жертвуют жизнью на войне.
Критический пост Яна опубликовала в Instagram.
Яна Суркис против развлечений "золотой молодежи"
Суркис опубликовала фотографии из одного из ночных клубов Киева в районе станции метро "Арсенальная", где развлекается молодежь.
Она не смогла удержаться и осудила такие мероприятия.
"Это выходные в Киеве! В это время, когда молодые ребята на фронте отдают свою жизнь и гибнут каждый день. Противно и стыдно!", — написала Суркис.
Отметим, что Яна Суркис — девушка защитника киевского "Динамо" Кристиана Биловара.
При этом киевское "Динамо" вместе с Биловаром закончили тренировочный сбор в Турции и должно вернуться в Украину, где вскоре восстановится Украинская премьер-лига.
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