Дочь Суркиса раскритиковала ночную жизнь Киева, когда на войне гибнут герои

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна. Фото: instagram.com/y.surkis777

Дочь владельца киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яна высказалась против ночной жизни столицы. Именно в то время, когда украинцы жертвуют жизнью на войне.

Критический пост Яна опубликовала в Instagram.

Публикация Яны Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis777

Яна Суркис против развлечений "золотой молодежи"

Суркис опубликовала фотографии из одного из ночных клубов Киева в районе станции метро "Арсенальная", где развлекается молодежь.

Она не смогла удержаться и осудила такие мероприятия.

"Это выходные в Киеве! В это время, когда молодые ребята на фронте отдают свою жизнь и гибнут каждый день. Противно и стыдно!", — написала Суркис.

Публикация Яны Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis777

Отметим, что Яна Суркис — девушка защитника киевского "Динамо" Кристиана Биловара.

При этом киевское "Динамо" вместе с Биловаром закончили тренировочный сбор в Турции и должно вернуться в Украину, где вскоре восстановится Украинская премьер-лига.

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