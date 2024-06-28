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Довбик та Циганков презентували нову форму Жирони — фото

28 червня 2024 20:21
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Жирона представила нову форму після історичного успіху у чемпіонаті Іспанії
Артем Довбик та Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після вильоту збірної України з чемпіонату Європи-2024 Артем Довбик та Віктор Циганков повернулися до Каталонії. Футболісти одразу взяли участь у роботі для медіа.

Бронзовий призер чемпіонату Іспанії представив нову форму, про що повідомив на своєму сайті.

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Домашня форма каталонського клубу виконана у традиційних червоних та білих кольорах. При цьому було вирішено відмовитися від смуг і вибрати інший візерунок, що здалеку нагадує шахівницю.

Артем Довбик та Віктор Циганков
Артем Довбик та Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Зазначимо, що "Жирона" минулого сезону вперше виграла бронзові медалі чемпіонату Іспанії та вперше вийшла до Ліги чемпіонів.

Команда у міжсезоння посилює багато позицій, але може втратити Артема Довбика та Віктора Циганкова, які цікаві іншим командам. При цьому клуб уже втратив свого капітана Алеїша Гарсію, який пішов грати в "Байєр" Леверкузен.

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футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
Іспанська Ла Ліга
Жирона
українські легіонери (футбол)

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