Жирона представила нову форму після історичного успіху у чемпіонаті Іспанії

Довбик та Циганков презентували нову форму Жирони — фото
Після вильоту збірної України з чемпіонату Європи-2024 Артем Довбик та Віктор Циганков повернулися до Каталонії. Футболісти одразу взяли участь у роботі для медіа.
Бронзовий призер чемпіонату Іспанії представив нову форму, про що повідомив на своєму сайті.
Un club i una afició, які лякають intensament. 😍 #FOREVERDREAMING @pumafootball pic.twitter.com/jUAaKDcnkp— Girona FC (@GironaFC) June 28, 2024
Нова форма "Жирони"
Домашня форма каталонського клубу виконана у традиційних червоних та білих кольорах. При цьому було вирішено відмовитися від смуг і вибрати інший візерунок, що здалеку нагадує шахівницю.
Зазначимо, що "Жирона" минулого сезону вперше виграла бронзові медалі чемпіонату Іспанії та вперше вийшла до Ліги чемпіонів.
Команда у міжсезоння посилює багато позицій, але може втратити Артема Довбика та Віктора Циганкова, які цікаві іншим командам. При цьому клуб уже втратив свого капітана Алеїша Гарсію, який пішов грати в "Байєр" Леверкузен.
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