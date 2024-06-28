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Довбик и Цыганков презентовали новую форму Жироны — фото

28 июня 2024 20:21
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Агабекян Карен
редактор
Жирона представила новую форму после исторического успеха в чемпионате Испании
Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После вылета сборной Украины с чемпионата Европы-2024 Артем Довбик и Виктор Цыганков вернулись в Каталонию. Об футболиста сразу поучаствовали в работе для медиа.

Бронзовый призер чемпионата Испании представил новую форму, о чем сообщил на своем сайте.

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Домашняя форма каталонского клуба выполнена в традиционных красном и белых цветах. При этом было решено отказаться от полос и выбрать другой узор, издали напоминающий шахматную доску.

Артем Довбик и Виктор Цыганков
Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Отметим, что "Жирона" в прошлом сезоне впервые выиграла бронзовые медали чемпионата Испании и впервые вышла в Лигу чемпионов.

Команда в межсезонье усиливает много позиций, но может потерять Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которые интересны другим командам. При этом клуб уже потерял своего капитана Алеиша Гарсию, который ушел играть в "Байер" Леверкузен.

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футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Испанская Ла Лига
Жирона
украинские легионеры (футбол)

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