Жирона представила новую форму после исторического успеха в чемпионате Испании

Довбик и Цыганков презентовали новую форму Жироны — фото
После вылета сборной Украины с чемпионата Европы-2024 Артем Довбик и Виктор Цыганков вернулись в Каталонию. Об футболиста сразу поучаствовали в работе для медиа.
Бронзовый призер чемпионата Испании представил новую форму, о чем сообщил на своем сайте.
Un club i una afició que bateguen intensament. 😍#FOREVERDREAMING @pumafootball pic.twitter.com/jUAaKDcnkp— Girona FC (@GironaFC) June 28, 2024
Новая форма "Жироны"
Домашняя форма каталонского клуба выполнена в традиционных красном и белых цветах. При этом было решено отказаться от полос и выбрать другой узор, издали напоминающий шахматную доску.
Отметим, что "Жирона" в прошлом сезоне впервые выиграла бронзовые медали чемпионата Испании и впервые вышла в Лигу чемпионов.
Команда в межсезонье усиливает много позиций, но может потерять Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которые интересны другим командам. При этом клуб уже потерял своего капитана Алеиша Гарсию, который ушел играть в "Байер" Леверкузен.
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