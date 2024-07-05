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Довбик зробив висновки за підсумками сезону та пояснив, що робити з провалом України

5 липня 2024 07:53
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Агабекян Карен
редактор
Артем Довбик підбив підсумки сезону — Євро-2024 та дебют в Ла-Лізі
Артем Довбик у збірній України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сезон для форварда "Жирони" та національної команди України Артема Довбика вийшов неоднозначним. Спершу він вдало виступив в Іспанії, але потім провалився зі збірною на Євро-2024.

За підсумками такого неоднозначного сезону Артем зробив свої висновки в Instagram.

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Довбик у складі "Жирони". Фото: "Жирона"

Виступ збірної України

Довбик вважає, що команда провалилася через відсутність концентрації у першій грі Євро-2024 з Румунією. Подальші дві гри лише це підтвердили.

Щодо своєї гри Артем також залишився незадоволений й очікував більшого.

"Я проживаю цю кризу з думкою про те, що вона зробить мене сильнішим. Змінити вже нічого неможливо, тому залишається тільки прийняти це та йти далі", — написав Довбик.

Артем Довбик на Евро-2024
Артем Довбик у матчі проти збірної Бельгії на Євро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Підсумки дебютного сезону в Ла-Лізі

Минулого літа Довбик перебрався в чемпіонат Іспанії, де у складі скромної "Жирони" зміг виграти бронзові медалі турніру та приз кращого бомбардира Ла-Ліги.

Довбик вважає, що провів непоганий сезон, в якому пережив багато емоцій. Особливо, Артем відзначив, що за 11 місяців провів 54 матчі, 3 691 хвилину на полі, зробив 40 результативних дій — 29 голів та 11 асистів.

"Важаю, що для дебютного сезону це виглядає непогано", — додав Довбик.

Артем Довбик сделал выводы по итогам сезона
Артем Довбик зробив висновки за підсумками сезону. Фото: скриншот

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