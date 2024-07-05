Артем Довбик подвел итоги сезона - Евро-2024 и дебют в Ла Лиге

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Сезон для форварда "Жироны" и национальной команды Украины Артема Довбика получился неоднозначным. Сначала он успешно выступил в Испании, но затем провалился со сборной на Евро-2024.

По итогам столь неоднозначного сезона Артем сделал свои выводы в Instagram.

Читайте также:

Довбик в составе "Жироны". Фото: "Жирона"

Выступление сборной Украины

Довбик считает, что команда провалилась из-за отсутствия концентрации в первой игре Евро-2024 с Румынией. Последующие две игры только это подтвердили.

По поводу своей игры Артем также остался недоволен и ожидал большего.

"Я проживаю этот кризис с мнением о том, что он сделает меня сильнее. Изменить уже ничего невозможно, поэтому остается только принять это и идти дальше", — написал Довбик.

Артем Довбик в матче против сборной Бельгии на Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Итоги дебютного сезона в Ла Лиге

Минувшим летом Довбик перебрался в чемпионат Испании, где в составе скромной "Жироны" смог выиграть бронзовые медали турнира и приз лучшего бомбардира Ла Лиги.

Довбик считает, что провел неплохой сезон, в котором испытал много эмоций. Особенно Артем отметил, что за 11 месяцев провел 54 матча, 3691 минуту на поле, совершил 40 результативных действий — 29 голов и 11 ассистов.

"Думаю, что для дебютного сезона это выглядит неплохо", — добавил Довбик.

Артём Довбик сделал выводы по итогам сезона. Фото: скриншот

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.

"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.

Футболист "Шахтера" становится звездой в американской MSL — игрок забивает гол за голом.

Кварацхелия готовится подписать контракт с "ПСЖ" — что известно.

"Динамо" продаст двух игроков в Польшу и Турцию — о ком речь.