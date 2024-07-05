Артем Довбик подвел итоги сезона - Евро-2024 и дебют в Ла Лиге

Довбик сделал выводы по итогам сезона и объяснил, что делать с провалом Украины
Сезон для форварда "Жироны" и национальной команды Украины Артема Довбика получился неоднозначным. Сначала он успешно выступил в Испании, но затем провалился со сборной на Евро-2024.
По итогам столь неоднозначного сезона Артем сделал свои выводы в Instagram.
Выступление сборной Украины
Довбик считает, что команда провалилась из-за отсутствия концентрации в первой игре Евро-2024 с Румынией. Последующие две игры только это подтвердили.
По поводу своей игры Артем также остался недоволен и ожидал большего.
"Я проживаю этот кризис с мнением о том, что он сделает меня сильнее. Изменить уже ничего невозможно, поэтому остается только принять это и идти дальше", — написал Довбик.
Итоги дебютного сезона в Ла Лиге
Минувшим летом Довбик перебрался в чемпионат Испании, где в составе скромной "Жироны" смог выиграть бронзовые медали турнира и приз лучшего бомбардира Ла Лиги.
Довбик считает, что провел неплохой сезон, в котором испытал много эмоций. Особенно Артем отметил, что за 11 месяцев провел 54 матча, 3691 минуту на поле, совершил 40 результативных действий — 29 голов и 11 ассистов.
"Думаю, что для дебютного сезона это выглядит неплохо", — добавил Довбик.
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